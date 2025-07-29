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桃園大溪2塊閒地變身陀螺主題公園 斥資千萬明年2月完工
桃園市長張善政今天下午出席大溪區公兒八及廣停四公園開工動土典禮，市府將大溪仁愛里2塊閒置的1000餘坪公有地，打造大溪陀螺主體的特色公園，張善政說，投資1000萬元經費，將2塊廢棄不用公有地整修建置遊具變成公園，明年2月完工，讓大溪鄉親多一處公園休閒使用。
大溪區仁愛里埔仁路與埔頂二街、埔頂三街及埔頂五街交叉口的2塊基地，包括「公兒8」面積約0.2公頃、廣停4面積約0.15公頃，總共0.35公頃（約1025坪），總工程經費1000萬元，工期預定半年，公園設計規畫全區無障礙步道、多元使用活動廣場、新設體健設施及兒童遊戲場。
張善政表示，市府最近盤點公園用地，發現大溪公兒8及廣停4公園2塊土地，原來就屬於公家土地，但是廢棄不用，只要投資工程經費整修及建置遊具，就可以變成公園，預計施工半年，期待明年2月完工，可讓大溪鄉親多一處公園休閒使用。
市府工務局表示，該公園的空間規畫「陀螺」為主題的遊戲場，結合土堤遊戲塔、攀爬與滑行設施，透過不同高度平台設計，園區採全區無障礙設計，提供兒童多樣化挑戰體驗，設有階梯方便家長看顧，增設適合幼齡兒童攀爬平衡體健設施，提供年長者使用的上肢、下肢與扭腰運動，打造全年齡友善活動場域。
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