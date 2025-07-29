黃麴毒素超標！福源顆粒花生醬除回收產品暫停生產 還要被罰了

新竹知名「福源花生醬」日前遭北市衛生局抽查驗出該品牌顆粒花生醬黃麴毒素超標，竹市衛生局抽驗一批有效日期2025年9月10日的產品，昨晚檢驗結果黃麴毒素仍檢出不合格，衛生局即刻啟動現場查核並責令業者辦理問題產品回收，暫停生產該類產品並依法裁處，以維護民眾食品安全。

衛生局說明，今年5、6月接獲台北市、桃園衛生局通報「新竹福源顆粒花生醬」相繼驗出黃麴毒素超標後，衛生局立即派員前往業者販售及製造處抽查，因現場查核時已無同批產品，依產品風險抽驗另一批有效日期為2025年9月10日產品，抽驗結果仍為不合格，衛生局將依據違反食品衛生管理法規定裁處。

衛生局指出，針對業者販售及製造不合格的產品，已命令業者全面停產同類產品，並限期改善製程與原料品管機制；對業者違反「食品安全衛生管理法」第15條製造含有害物質食品行為，將依法裁罰6萬元以上至2億元以下罰鍰，持續專案列管稽查與檢驗。

衛生局說明，今天上午衛生局再次前往業者製造場所，責成業者依食品衛生管理法第52條規定將所有問題產品回收下架，並提供聲明及民眾退換貨窗口管道，依同法第41條規定請業者暫停生產該類產品並通知下游廠商回收；現場並依據食品良好衛生規範準則(GHP)進行稽查，針對不合格部分，已請業者限期改善，近期也將再至業者製造場所進行複查，如仍未完成改善，另依食品衛生管理法規定裁處。

衛生局提醒，黃麴毒素為高風險致癌物，常見於花生、堅果類原料，依法應嚴格控管，呼籲食品業者應落實自主管理與原料控管責任，不得心存僥倖。