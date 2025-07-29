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苗縣頭屋鄉人口下降牽動選區劃分 地方有異見

中央社／ 苗栗縣29日電

苗栗縣頭屋鄉人口跌破萬人以下，因應下屆鄉民代表席次可能減少，縣選委會討論通過的選區劃分案，引起部分地方人士質疑選區人口不均及缺少婦女保障名額，今天到縣府陳情。

苗栗縣選舉委員會指出，依據地方制度法，鄉（鎮、市）人口在1萬人以下者，鄉（鎮、市）民代表總額不得超過7人。頭屋鄉6月人口數為9476人，因現任鄉民代表有11席，明年選舉恐需減至7席。

選委會表示，關於下屆頭屋鄉民代表選區劃分案，頭屋鄉公所、頭屋鄉民代表會各自提出不同方案，經日前委員會開會討論3種方案，通過鄉公所版本維持原選區劃分，其中第1選區（頭屋、獅潭、北坑村）從應選6席（含1席婦女保障名額），調整為3席；第3選區（象山村）從2席減為1席；其餘選區均維持1席。

前頭屋鄉長徐月蘭、頭屋鄉民代表楊謝國、江貴熙等人今天前往苗栗縣選委會表達抗議，隨後轉往縣府向縣長鍾東錦陳情。

徐月蘭表示，若依鄉公所方案，人口數1844人的第3選區（象山村）和人口數僅268人的第5選區（鳴鳳村）各自只有1席代表，形成選區服務人口不均，無法達到平衡、公正；此外，頭屋第1選區若降為3席，依現行地方制度法，將少了婦女保障名額。

鍾東錦表示，選區劃分雖然沒有辦法做到絕對公平，但應該相對、盡量公平，比較能夠安撫人心；他說，縣選委會委員開會討論是共識、多數決，他個人不便干涉，目前是初步決議，尚未定案，僅能待呈報中選會後，看中選會的回覆是否另做更妥適的處理。

名額 選委會 苗栗縣選舉

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