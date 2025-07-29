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桃園橘線延伸平鎮龍潭規畫12站點 地方請命南移及增設站點

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市議員陳韋曄（右起）、舒翠玲與市府捷工局長劉辦理桃園橘線捷運延伸平鎮、龍潭站點規畫地方說明會。記者曾增勳／攝影
桃園市議員陳韋曄（右起）、舒翠玲與市府捷工局長劉辦理桃園橘線捷運延伸平鎮、龍潭站點規畫地方說明會。記者曾增勳／攝影

桃園市平鎮區今天辦理桃園橘線延伸平鎮、龍潭既周邊土地整合發展地方說明會，市府捷工局說明將以中運量方式推動橘線捷運規畫，優先開發中壢平鎮、平鎮龍潭線，里長希望重新評估O21平興國中及增設復旦國小站規畫，捷工局長劉慶豐表示，橘線捷運貫穿桃園主要大動脈，將銜接台鐵平鎮站及龍潭轉運站，地方意見將全部納入可行性研究，爭取明年送交通部審議。

桃園橘線捷運規畫串聯桃園、中壢至平鎮、龍潭整體發展計畫，以棕線桃園巨蛋站為起點，沿途銜接棕線、綠線、青線及機捷，再延伸平鎮至龍潭轉運站終點，全長29.95公里，地下約6.36公里、平面1.02公里、高架22.57公里，總共31站，其中規畫自機捷A21環北站延伸至平鎮、龍潭轉運站共12站，橫跨南北7處都市計畫區，未來將銜接台鐵平鎮車站、龍潭轉運站，帶動平鎮、龍潭地方發展。

市議員舒翠玲、陳韋曄辦理桃園橘線捷運暨周邊土地整合發展委託可行性研究地方說明會，邀集平鎮區里長針對橘捷站點說明，莊敬里長邱堡櫻表示，平鎮人口密集、大樓林立，希望避免高架化設計；義民里長吳尚融表示，希望橘線O21平興國中站往聯新醫院方向建置，幫助民眾就醫，達到更高運量。

市議員舒翠玲表示，未來橘線O22站將與台鐵平鎮車站銜接，鄰近平鎮高中南側整體開發案，南區現缺乏藝文活動場館，中壢藝術館過於老舊每年整修，規模、座位數、停車位也不夠，建議在開發案區域內，興建平鎮行政園區、南區藝文中心，帶動地方發展。

市議員陳韋曄表示，橘線O21原本設計在平興國中周邊的站址，希望移到聯新國際醫院，爭取在復旦國小周邊再增設一站，該處人口較密集，增設車站可有效消化地方交通。

劉慶豐表示，捷運橘線為桃園主要大動脈，採中運量系統營運，串聯桃園、中壢、平鎮、龍潭地區，預估年活動人口將增加1.23倍，將來可銜接台鐵平鎮站及龍潭轉運站，目前進行可行性研究，現階段車站位置尚未定案，包括平鎮國中站南移、增設復旦國小站等地方意見將納入考量評估，爭取明年送交通部審議。

桃園市平鎮區辦理桃園橘線延伸平鎮、龍潭既周邊土地整合發展地方說明會，針對橘線捷運站點聽取地方意見。記者曾增勳／攝影
桃園市平鎮區辦理桃園橘線延伸平鎮、龍潭既周邊土地整合發展地方說明會，針對橘線捷運站點聽取地方意見。記者曾增勳／攝影

桃園 捷運 台鐵

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