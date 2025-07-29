竹北豆子埔公園改建動工 結合打造地下停車場

新竹縣竹北市公所表示，豆子埔公園新建地下停車場及公園改建工程今天動工，此案結合地下2層智慧停車場與地面共融式公園設施，預計明年底完工，將可改善停車問題。

豆子埔公園新建地下停車場及公園改建工程今天動工，竹北市長鄭朝方出席表示，豆子埔公園鄰近三民路與四維街交會處，附近學校、文化設施與住宅區密集，生活機能成熟，長期以來卻苦於停車位不足受困擾。

鄭朝方說，此座公園已有43年歷史，隨設施老舊與管理困難，逐漸衍生許多問題，如有遊民長期占用公共廁所為居所等，影響市容與居民安全感，後續將改建，並打造兒童遊樂場與樂齡體健設施，如繩索金字塔、滑步車道等。

他表示，公園內會增設無障礙公共廁所、涼亭與友善人行通道，營造舒適、安全、多功能的都市綠地。

鄭朝方指出，此案新建地下2層停車場，提供169席汽車停車位，並設有電動車充電區、無障礙與親子專用車位，也導入停車管理系統，提升停車便利性。