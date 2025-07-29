快訊

陳忠慶、周台英29研究案含血液樣本 教部將赴台大、北市大清查

獨／遭游盈隆抓戰犯「該辭立委」 沈伯洋：要罵我就罵

卓揆雲林勘災綠委也不挺 批治水歷經三任總統仍無法到位

竹北豆子埔公園改建動工 結合打造地下停車場

中央社／ 新竹縣29日電

新竹縣竹北市公所表示，豆子埔公園新建地下停車場及公園改建工程今天動工，此案結合地下2層智慧停車場與地面共融式公園設施，預計明年底完工，將可改善停車問題。

豆子埔公園新建地下停車場及公園改建工程今天動工，竹北市長鄭朝方出席表示，豆子埔公園鄰近三民路與四維街交會處，附近學校、文化設施與住宅區密集，生活機能成熟，長期以來卻苦於停車位不足受困擾。

鄭朝方說，此座公園已有43年歷史，隨設施老舊與管理困難，逐漸衍生許多問題，如有遊民長期占用公共廁所為居所等，影響市容與居民安全感，後續將改建，並打造兒童遊樂場與樂齡體健設施，如繩索金字塔、滑步車道等。

他表示，公園內會增設無障礙公共廁所、涼亭與友善人行通道，營造舒適、安全、多功能的都市綠地。

鄭朝方指出，此案新建地下2層停車場，提供169席汽車停車位，並設有電動車充電區、無障礙與親子專用車位，也導入停車管理系統，提升停車便利性。

車位 停車場 鄭朝方

延伸閱讀

市公所被檢討！讓彰化員林三和地下停車場發揮功能 減少路邊平面車位因應

桃市府敲定龍潭國小蓋地下停車場 民代支持、師生家長傳反對

竹北天坑建案13樓變32樓！ 監院批重大違失 新竹縣府回應了

申請地籍謄本免奔波 竹縣竹北地政事務所關西工作站啟用

相關新聞

桃園大溪2塊閒地變身陀螺主題公園 斥資千萬明年2月完工

桃園市長張善政今天下午出席大溪區公兒八及廣停四公園開工動土典禮，市府將大溪仁愛里2塊閒置的1000餘坪公有地，打造大溪陀...

桃園橘線延伸平鎮龍潭規畫12站點 地方請命南移及增設站點

桃園市平鎮區今天辦理桃園橘線延伸平鎮、龍潭既周邊土地整合發展地方說明會，市府捷工局說明將以中運量方式推動橘線捷運規畫，優...

苗栗縣頭屋鄉代選區畫分爭議 鄉長徐鑫榮：考量社會安定

苗栗縣頭屋鄉下屆鄉民代表席次預估從11席降至7席，縣選委會最近通過鄉公所提案，決議維持原選區畫分，引發爭議，鄉長徐鑫榮回...

中壢「環北灣」大雨後又淹水竟是這原因堵塞 議員要市府上緊發條

桃園市今天上午一陣大雨，中壢區環北路、福州一街口附近的「環北灣」再度積淹水，剩下一線車道行駛濺起水花，市議員魏筠今天下午...

大罷免後盛傳「地方超徵稅收普發現金」假消息 張善政怒斥：居心叵測

網路近日流傳圖卡稱，台北市、新北市、台中市、桃園市等縣市稅收超徵，應還稅於民。桃市府昨晚向市警局報案，告發造謠粉專。市長...

桃市府敲定龍潭國小蓋地下停車場 民代支持、師生家長傳反對

桃園市龍潭區老城區興建地下停車場有譜！市長張善政在反罷免宣講承諾決定龍潭市區蓋地下停車場，市政府交通局今天上午表示，市府...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。