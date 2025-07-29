苗栗縣頭屋鄉代選區畫分爭議 鄉長徐鑫榮：考量社會安定

苗栗縣頭屋鄉下屆鄉民代表席次預估從11席降至7席，縣選委會最近通過鄉公所提案，決議維持原選區畫分，引發爭議，鄉長徐鑫榮回應強調基於安定等因素考量，共識過程也透明化。

頭屋鄉人口跌破1萬人，下屆鄉民代表席次預估從11席減少至7席，縣選委會依公職人員選舉罷免法規定，必須於任期前1年完成選區畫分，最近開會通過維持原選區畫分，引發選區服務人口不均及沒有婦女保障名額等爭議，鄉民代表楊謝國等人今天到縣選委會抗議，並向縣長鍾東錦陳情。

徐鑫榮強調透明化提案，維持原選區畫分，他說，公職人員選舉罷免法規定選區畫分應斟酌行政區域、人口分布、地理環境、交通狀況、歷史淵源，及應選出名額，6項面向都對，也見仁見智。

公所考量安定、歷史淵源，還有服務土地，明德、鳴鳳村地廣人跡，合併成一個選區，土地面積就占了全鄉的四分之一，合併選區1席名額也不太對，因此鄉公所課室、鄉代會主席、副主席討論共識，過程透明化，向縣選委會提案建議維持原選區。