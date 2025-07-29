中壢「環北灣」大雨後又淹水竟是這原因堵塞 議員要市府上緊發條

桃園市今天上午一陣大雨，中壢區環北路、福州一街口附近的「環北灣」再度積淹水，剩下一線車道行駛濺起水花，市議員魏筠今天下午表示，該環北路彎道被中壢網友戲稱「環北灣」、「環北河路」，4、5月梅雨季至現在7、8月颱風季，大雨常傳出淹水、水流如浪，張善政市府還需上緊發條清淤，維護行車安全。

中壢環北路、福州一街路口彎轉道路，今天再度積水， 網友PO出「環北灣又淹水了，請問今年第幾次」，引起網友熱議，也有網友說「南部才叫淹水，環北路這邊叫積水」、「希望排水工程做好完工，再來看效果如何」？

魏筠表示，環北路及福州一街附近道路，從今年4、5月梅雨季至現在7、8月颱風季，皆傳出彎道淹水、水流如浪，她上半年質詢水務局要求市府利用AI水情偵測系統，與相關單位解決，前兩天大雨仍發生淹水，市府需上緊發條整治，不能再忽視中壢市民行車安全。