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大罷免後盛傳「地方超徵稅收普發現金」假消息 張善政怒斥：居心叵測

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
網路近日流傳圖卡稱，台北市、新北市、台中市、桃園市等縣市稅收超徵，應還稅於民。桃園市長張善政今批，散布這則假消息居心叵測，非常要不得。記者朱冠諭／攝影
網路近日流傳圖卡稱，台北市、新北市、台中市、桃園市等縣市稅收超徵，應還稅於民。桃園市長張善政今批，散布這則假消息居心叵測，非常要不得。記者朱冠諭／攝影

網路近日流傳圖卡稱，台北市、新北市、台中市、桃園市等縣市稅收超徵，應還稅於民。桃市府昨晚向市警局報案，告發造謠粉專。市長張善政今天參加活動時受訪批評，散布假消息居心叵測，非常要不得，希望警方一定要將幕後刻意散布假消息的人繩之以法。

大罷免後，網路上出現大量圖卡，指台北、新北、台中、桃園等地超徵稅收，稱這些縣市政府要發錢。臉書粉專「我是中壢人」還發文稱「桃園市政府超徵34億元可普發1萬5000元」，市府忍無可忍，除聲明強調並非事實，也向市警局報案，依社會秩序維護法告發。

張善政今參加桃園電影節記者會時受訪表示，網路上有許多假消息，任何一個人都有責任阻止歪風，看到假消息當天已經報案處理，現在網路這麼發達，希望都是正確的訊息，不要有民眾被誤導。

張善政說，臉書指出市府去年超徵34億元，事實上只有9億元，且歷年來投入重大建設，目前損益為負700億元，但還在財政法容許範圍之內。他強調，這則假消息居心悱惻，期待警方具體追查，將幕後刻意散布假消息的人繩之以法。

網路 假消息

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