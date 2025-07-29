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西湖鄉「智慧樂齡．安心照護」成效顯著 苗縣府計畫擴大推行

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
西湖鄉推行「智慧樂齡．安心照護」計畫，落地試行近一年，成效顯著，今年5月更獲得國發會114年度獎勵青年投入地方創生行動計畫的肯定。
西湖鄉推行「智慧樂齡．安心照護」計畫，落地試行近一年，成效顯著，今年5月更獲得國發會114年度獎勵青年投入地方創生行動計畫的肯定。

苗栗縣超高齡鄉鎮第二名的西湖鄉，為了協助地方長者達成在地健康安老的想望，由台灣台青柑譜共好協會與國家衛生研究院共同推動的「智慧樂齡．安心照護」計畫，落地試行近一年，成效顯著，今年5月更獲得國發會114年度獎勵青年投入地方創生行動計畫的肯定，縣府也計畫擴大推行。

「智慧樂齡．安心照護」計畫以西湖鄉天福宮關懷據點為核心實踐基地，由國泰綜合退休護理長、現任天福宮主委古雪玲領導推動，透過導入華碩智慧健康量測設備、友伴作伙健康管理平台及AI智慧提醒系統，協助長輩自主量測與管理個人健康狀況，今年更導入開發中的智慧手錶醫療器材，可即時監控長輩身體指數，提供即時反饋與照護提醒，全面提升高齡長輩的生活品質與自主性。

除了科技的應用，也積極整合地方資源，以健康老化為理念，推動高齡者與新住民共同參與地方特色產品開發，目前已成功推出至少8項特色商品，包括天然香氛果醬、精油按摩球與手工香皂等，目前更上架國道3號西湖服務區，深受消費者喜愛與支持。

國衛院研究團隊指出，智慧健康手錶具備操作簡便、攜帶方便等特點，特別適合社區長者使用，結合既有的健康量測設備，將能建立更完整的健康數據資料庫，為後續的健康促進策略提供科學依據。

鄉長高阿賜表示，這項計畫提升了高齡者的生活品質，從被照顧的角色轉變為主動的參與者，更透過親手製作產品，又成為地方風土文化的提供者，展現他們寶貴的人生智慧與活力。

苗縣府則表示，截至目前，該計畫已成功舉辦超過20場涵蓋健康促進與社區共創的活動，總參與人次超過350人，未來將擴大至苗栗縣其他鄉鎮市推行，建構完善的智慧照護網絡及高齡友善社區。

長輩 成功 手錶

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