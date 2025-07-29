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桃市府敲定龍潭國小蓋地下停車場 民代支持、師生家長傳反對

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
龍潭老城區欠缺停車場！市府確定在龍潭國小操場規畫興建地下兩層停車場，8月提出可行性評估報告。記者曾增勳／攝影
龍潭老城區欠缺停車場！市府確定在龍潭國小操場規畫興建地下兩層停車場，8月提出可行性評估報告。記者曾增勳／攝影

桃園市龍潭區老城區興建地下停車場有譜！市長張善政在反罷免宣講承諾決定龍潭市區蓋地下停車場，市政府交通局今天上午表示，市府確定在龍潭國小操場規畫興建地下兩層停車場，預計經費11億元，8月提出可行性評估報告，預計最快2026年底開工，消息傳出引起龍潭國小老師和部分家長反對。

龍潭老城區為早年龍潭發展中心，龍潭大池、龍元宮、鍾肇政文學生活園區及龍潭市場，觀光景點及商圈多，尖峰或辦活動時段塞車，長期欠缺停車空間，張善政在這次大罷免期間至龍潭宣講時，承諾決定在學校操場蓋地下兩層停車場，解決龍潭老城區停車需求。

市府交通局長張新福表示，市府規畫在龍潭國小操場興建地下兩層停車場，提供342個停車位，配合代拆代建龍潭國小圖書館及神龍路53巷道路拓寬徵收，預計經費11億元，將爭取中央補助及市府自籌款，8月將提出可行性評估報告，預計最快2026年底統包開工、2030年上半年完工營運。

國民黨市議員劉熒隆表示，龍潭地下停車場案是他最早提出，主要是龍元宮、龍潭市場商圈停車位嚴重不足，龍潭國小開挖地下停車場，規畫東龍路、神龍路出口，方便龍元宮商圈、龍潭大池停車需求，未施工四年，配合舊圖書館拆掉施工、龍小學生運動安排至龍潭高中操場併用，市府需事先做好規畫。

有126年歷史的龍潭國小老師、部分家長獲知龍小操場規畫蓋地下停車場後表達反對，直言該校10年內兩次校舍改建施工，再蓋地下停車場勢將影響學生學習運動環境。校長葛倫珮表示，校方尊重市府蓋停車場決策，但擔心施工期長影響學生運動、學習環境，加上圖書館涵蓋自然、美勞、音樂教室，一旦圖書館拆掉改建，希望市府做好運動及專科教學空間配套使用，工程不要影響老師教學和學生學習。

民進黨市議員張肇良說，龍潭老城區目前沒有公有地可以蓋停車場，利用龍潭國小操場蓋地下地停車場，藍綠都支持，他已請立委王義川協助爭取中央補助，希望龍小地下停車場規畫東龍路、神龍路兩出口，解決市區停車需求，相信使用坪效會很高，市府要加快腳步爭取明年中央核定，圖書館先拆後建，希望教育局、都發局努力協助解決爭議，早日取得用地施工。

國民黨市議員徐玉樹表示，龍潭大池及龍元宮商圈周邊停車場不夠，影響觀光發展，在學校蓋地下停車場已是趨勢，龍潭國小操場蓋停車場爭取很多年，若取得學校、商圈共識，龍小地下停車場，規畫東龍路、神農路出口，可疏解當地停車需求，市府應趕快做。

龍潭老城區欠缺停車場！市府確定在龍潭國小操場規畫興建地下兩層停車場，8月提出可行性評估報告。記者曾增勳／攝影
龍潭老城區欠缺停車場！市府確定在龍潭國小操場規畫興建地下兩層停車場，8月提出可行性評估報告。記者曾增勳／攝影

運動 停車場 圖書館

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