影／苗栗頭屋鄉代預估11席減至7席 選區畫分惹議 鍾東錦喊話盡量公平

苗栗縣頭屋鄉人口跌破1萬人，下屆鄉民代表席次預估從11席降至7席，縣選委會最近通過維持原選區畫分，惹來選區服務人口不均及沒有婦女保障名額等爭議，縣長鍾東錦今天接受陳情，認同縣選委決議不太妥當，喊話中央選委會盡量公平。

頭屋鄉6月人口數9476人，縣選委會依公職人員選舉罷免法規定，下屆鄉代選舉前半年人口數，可能低於地方制度法1萬人門檻，預估席次從11席減為7席，至於選區畫分，根據選罷法於任期1年以前畫定，縣選委上周討論3項提案，通過維持原選區畫分，並送中選會審議。

縣選委7月23日討論頭屋鄉代選區畫分案，8名委員出席，5票通過鄉公所所提第一案，維持原選區，頭屋、獅潭、北坑村第一選區從應選6席、其中1名婦女保障名額，調整為3席；象山村第三選區從2席減為1席；曲洞、飛鳳村第二選區，明德村第四選區，鳴鳳村第五選區，均維持1席。

頭屋鄉民代表楊謝國、江貴熙及頭屋鄉前鄉長徐月蘭等人不滿縣選委會決議，縣議員許櫻萍等人陪同今天上午先到縣選委會表達訴求與抗議，再轉往縣府陳情，他們說，維持原選區案的第一選區代表席次、人口，1比1738，第三選區1比1844，而第五選區1比268，相差懸殊，且第一選區應選3席，因此也沒有婦女保障名額，他們不排除下一波行動，抗議縣選委會不公不義。

鍾東錦表示，縣選委是委員會多數決，選區畫分不可能做到絕對公平，但要相對及盡量公平，他個人認為維持原選區畫分不太妥當，縣選委會初步決議，還沒有定案，靜觀中選會如何決定，再做更妥適的處理。