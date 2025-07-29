快訊

沖繩JUNGLIA樂園遭負評灌爆！她點出3大問題：自稱樂園卻不顧及體驗

日本鬼屋試膽驚現「半白屍骨」 警證實：死者是台灣旅客

台股下跌211點收23,201點 台積電下跌10元收1,135元

聽新聞
0:00 / 0:00

影／苗栗頭屋鄉代預估11席減至7席 選區畫分惹議 鍾東錦喊話盡量公平

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣頭屋鄉人口跌破1萬人，下屆鄉民代表席次預估從11席減少至7席，縣選委會最近通過維持原選區惹來爭議，地方人士今天向縣長鍾東錦陳情。記者范榮達／攝影
苗栗縣頭屋鄉人口跌破1萬人，下屆鄉民代表席次預估從11席減少至7席，縣選委會最近通過維持原選區惹來爭議，地方人士今天向縣長鍾東錦陳情。記者范榮達／攝影

苗栗縣頭屋鄉人口跌破1萬人，下屆鄉民代表席次預估從11席降至7席，縣選委會最近通過維持原選區畫分，惹來選區服務人口不均及沒有婦女保障名額等爭議，縣長鍾東錦今天接受陳情，認同縣選委決議不太妥當，喊話中央選委會盡量公平。

頭屋鄉6月人口數9476人，縣選委會依公職人員選舉罷免法規定，下屆鄉代選舉前半年人口數，可能低於地方制度法1萬人門檻，預估席次從11席減為7席，至於選區畫分，根據選罷法於任期1年以前畫定，縣選委上周討論3項提案，通過維持原選區畫分，並送中選會審議。

縣選委7月23日討論頭屋鄉代選區畫分案，8名委員出席，5票通過鄉公所所提第一案，維持原選區，頭屋、獅潭、北坑村第一選區從應選6席、其中1名婦女保障名額，調整為3席；象山村第三選區從2席減為1席；曲洞、飛鳳村第二選區，明德村第四選區，鳴鳳村第五選區，均維持1席。

頭屋鄉民代表楊謝國、江貴熙及頭屋鄉前鄉長徐月蘭等人不滿縣選委會決議，縣議員許櫻萍等人陪同今天上午先到縣選委會表達訴求與抗議，再轉往縣府陳情，他們說，維持原選區案的第一選區代表席次、人口，1比1738，第三選區1比1844，而第五選區1比268，相差懸殊，且第一選區應選3席，因此也沒有婦女保障名額，他們不排除下一波行動，抗議縣選委會不公不義。

鍾東錦表示，縣選委是委員會多數決，選區畫分不可能做到絕對公平，但要相對及盡量公平，他個人認為維持原選區畫分不太妥當，縣選委會初步決議，還沒有定案，靜觀中選會如何決定，再做更妥適的處理。

名額 選委會

延伸閱讀

暑假成學生保險空窗期？吳姓少年溺水死亡 鍾東錦指示協助請領100萬

罷免開票結果／首輪大罷免未通過 鍾東錦：不應開始的選舉沒有贏家

女兒控！鍾東錦今天公開場合掉淚了 原來是為這一樁

女教保員施暴狠摑幼童畫面曝光 鍾東錦：不用關說，立案查辦

相關新聞

桃市府敲定龍潭國小蓋地下停車場 民代支持、師生家長傳反對

桃園市龍潭區老城區興建地下停車場有譜！市長張善政在反罷免宣講承諾決定龍潭市區蓋地下停車場，市政府交通局今天上午表示，市府...

影／苗栗頭屋鄉代預估11席減至7席 選區畫分惹議 鍾東錦喊話盡量公平

苗栗縣頭屋鄉人口跌破1萬人，下屆鄉民代表席次預估從11席降至7席，縣選委會最近通過維持原選區畫分，惹來選區服務人口不均及...

桃園豪雨「炸」路面！汙水暴衝 蘆竹馬路破大洞

桃園市今日遭遇豪大雨侵襲，造成蘆竹區富國路嚴重積水，甚至從富國路過南竹路開始至加油站路段，有3處內側柏油路面因強大水壓而...

桃園清晨大雨！蘆竹柏油路隆起 警疏導車流養工處搶修

桃園市今清晨強降雨，蘆竹區富國路與蘆宏路口，及富國路二段600號前，因大雨沖刷造成路面柏油多處隆起破損，影響往來車輛通行...

林智堅的「府犬棕棕」被退貨返收容所 新竹市府：健康穩定開放認養

曾是新竹市府第2代市犬流浪狗「棕棕」曾跟隨新竹市前市長林智堅出席大小活動，近日卻有網友在收容所名單發現「棕棕」相片，質疑...

今早民族地下道又淹！桃園強降雨釀積水 警封鎖抽水排除

西南氣流影響，全台各地發生大雨或豪雨，今清晨桃園市強降雨導致部分低窪地區積水，其中桃園區民族地下道傳出積水達68公分，警...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。