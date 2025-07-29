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桃園豪雨「炸」路面！汙水暴衝 蘆竹馬路破大洞
桃園市今日遭遇豪大雨侵襲，造成蘆竹區富國路嚴重積水，甚至從富國路過南竹路開始至加油站路段，有3處內側柏油路面因強大水壓而爆開，現場可見路面破損、積水嚴重，交通一度受阻。水務局稍早表示，已派員前往處理中。
受到低壓帶影響，氣象署預報今日到8月1日期間，苗栗、中部地區及東南部山區有短暫陣雨或雷雨，中南部地區易有大雨或局部豪雨發生，桃園市今早雨勢也相當猛烈。
根據現場照片顯示，受損路段積水深度相當可觀，多輛汽車小心翼翼地通過積水區域，路面柏油層被掀起，形成明顯的坑洞與破損，駕駛們行經時都得小心翼翼。
水務局汙水促參科長鍾淑女表示，富國路上的汙水系統屬於桃園北區汙水下水道系統的最下游管段，管徑達1.8公尺，由於今日上午瞬間雨量過大，部分雨水湧入污水管線系統，在龐大水壓作用下，污水從人孔蓋與頸部縫隙處強力衝出，進而造成上方柏油路面承受不住壓力而破裂。
水務局表示，相關單位已派員前往現場處理，並呼籲用路人行經該路段時務必小心駕駛，注意行車安全。
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