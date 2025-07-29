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桃園清晨大雨！蘆竹柏油路隆起 警疏導車流養工處搶修
桃園市今清晨強降雨，蘆竹區富國路與蘆宏路口，及富國路二段600號前，因大雨沖刷造成路面柏油多處隆起破損，影響往來車輛通行。蘆竹警方獲報到場處置，並通報市府養工處緊急派員搶修，將交通衝擊降至最低。
蘆竹警方說明，今上午接獲通報，南竹派出所員警至現場後發現大雨導致柏油隆起，影響行車甚鉅。為維護用路人安全，員警立即於受損路面前後擺設交通錐，引導車流改道，亦立即通報桃園市政府養護工程處派員到場處理。
養工處接獲通報後，隨即進行路面修復，目前2路段內側車道坑洞處仍以交通錐圍起，富國路與蘆宏路口正在施工中，請路過該處駕駛注意安全減速慢行。
蘆竹分局呼籲，近日天候不穩，降雨頻繁，易造成路面狀況不佳。請用路人行經積水或路況不明之路段時，務必減速慢行，並隨時留意路況，確保行車安全。
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