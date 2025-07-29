快訊

林智堅的「府犬棕棕」被退貨返收容所 新竹市府：健康穩定開放認養

726完封普發1萬發酵？王義川評「台中人非常在乎錢」 網全炸鍋

iPhone 17 Pro野外實機照曝光！還有保全狂擋手機這一處真實性更高

聽新聞
0:00 / 0:00

林智堅的「府犬棕棕」被退貨返收容所 新竹市府：健康穩定開放認養

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
2020年11月，棕棕獲林智堅及前市府團隊挑選為市府犬後，飼養於市府中庭花園的大樹下。市府當時主打可以上班睡覺且包三餐等。記者王駿杰／翻攝自林智堅臉書
2020年11月，棕棕獲林智堅及前市府團隊挑選為市府犬後，飼養於市府中庭花園的大樹下。市府當時主打可以上班睡覺且包三餐等。記者王駿杰／翻攝自林智堅臉書

曾是新竹市府第2代市犬流浪狗「棕棕」曾跟隨新竹市前市長林智堅出席大小活動，近日卻有網友在收容所名單發現「棕棕」相片，質疑市府用完就丟；對此，新竹市長高虹安回應，棕棕2021年就被前市府送回動保所。市府今回應，目前棕棕仍在新竹市動物收容所內，目前健康穩定，開放認養中。

市府今指出，棕棕原為流浪在外的遊蕩犬，於2018年經民眾通報後被捕捉進入新竹市動物收容所安置。當時年約7歲正值壯年的棕棕，體型健壯亮眼且活潑親人，因此由新竹市動保所挑選為收容所的公關犬，並陸續協助擔任竹市相關動物保護業務推廣的拍攝工作。

2020年11月，棕棕獲林智堅及前市府團隊挑選為市府犬後，飼養於市府中庭花園的大樹下。市府當時主打可以上班睡覺且包三餐等，並在「毛寶貝同樂會」擔任代言大使，還與林智堅視察狗狗公園。

起初，棕棕與市府人員及民眾互動熱絡，也有人員輪班餵食及打掃環境。然而，2021年4月，前市府以棕棕因飼養於開放空間且並非所有民眾都熟悉動物行為，加上洽公民眾遭撲傷、記者遭咬傷等事件，當時身為「飼主」的市府指出，棕棕為浪犬出身，認為棕棕恐遭碰觸啟動防衛機制，因此將其送回動防所照料接受行為訓練。

市府強調，目前棕棕仍在新竹市動物收容所，安置期間除有保育員悉心照護，還有志工協助遛狗運動及修剪毛髮。棕棕的個性親人，雖對陌生人及其他狗狗會有較強的防衛行為，不過只要跟牠熟悉、了解其行為訊號後，牠一定會是最佳的伴侶寵物。目前棕棕年紀已稍長，推估約13歲左右，性情也更為穩定，歡迎民眾至動物收容所觀察後，再決定是否認養。

Threads近日出現多則相關貼文，指「曾經的市犬，因為人類不懂狗狗肢體語言，被送回收容所，如今棕棕又瘦一圈，尾巴咬到脫毛，後腳漸漸無力」、「動物是生命，不是作秀的工具。」

對此，民進黨新竹市議員楊玲宜指出，發文者的用意是希望幫棕棕找一個家，但用「曾經市府犬」的字眼確實會讓人誤會是被拋棄的毛小孩，與事實違背。

楊玲宜說，棕棕是因為不小心咬傷記者，為避免意外再發生，才會將其安置於動物收容所，她明白發文者的好意，但用字遣詞不但會讓大家對林智堅誤會，把事實說出來會讓棕棕更容易找到家嗎？會攻擊的毛小孩需要被訓練，不是只有愛心這麼簡單，她自己也養了三隻浪浪，不要讓原先的美意變質了。

新竹市前市長林智堅2020年11月6日在臉書發文貼上「棕棕」相片。記者王駿杰／翻攝自林智堅臉書
新竹市前市長林智堅2020年11月6日在臉書發文貼上「棕棕」相片。記者王駿杰／翻攝自林智堅臉書

林智堅 動物收容所

延伸閱讀

林智堅的「府犬棕棕」遭爆被棄養 高虹安：前市府送回動保所

藍揭新竹棒球場廠商連倒2周廢棄物回填校園 綠營回應曝光

影／仍有市長夢？林智堅千字挺罷免 高虹安反酸：想罷免後自己當

沉寂已久林智堅表態挺罷免 酸「新竹被按下暫停鍵」

相關新聞

林智堅的「府犬棕棕」被退貨返收容所 新竹市府：健康穩定開放認養

曾是新竹市府第2代市犬流浪狗「棕棕」曾跟隨新竹市前市長林智堅出席大小活動，近日卻有網友在收容所名單發現「棕棕」相片，質疑...

今早民族地下道又淹！桃園強降雨釀積水 警封鎖抽水排除

西南氣流影響，全台各地發生大雨或豪雨，今清晨桃園市強降雨導致部分低窪地區積水，其中桃園區民族地下道傳出積水達68公分，警...

林智堅的「府犬棕棕」遭爆被棄養 高虹安：前市府送回動保所

曾是新竹市府代言人的流浪狗「棕棕」曾跟隨新竹市前市長林智堅出席大小活動，近日卻有網友在收容所名單發現「棕棕」相片，質疑市...

苗縣都計容移新制 首件繳800萬代金

苗栗縣都市計畫容積移轉今年新制上路，規定至少50%折繳代金，第一案近期出爐，共繳交800萬元。縣府工商發展處指出，收取的...

竹縣新闢台1線替代道路 工程進度超前

地方企盼近30年的台一線替代道路新闢工程去年11月開工，縣長楊文科昨視察，進度超前至16.8%，未來可從縣道118線接往...

桃園減速平台大路障？ 市府將加強預警

桃園市政府近年推行道路「組合式減速平台」，促使汽機車駕駛自動減速，因效果不錯，目前增至21處，不過桃園區同安街前新設的減...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。