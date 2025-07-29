林智堅的「府犬棕棕」被退貨返收容所 新竹市府：健康穩定開放認養

曾是新竹市府第2代市犬流浪狗「棕棕」曾跟隨新竹市前市長林智堅出席大小活動，近日卻有網友在收容所名單發現「棕棕」相片，質疑市府用完就丟；對此，新竹市長高虹安回應，棕棕2021年就被前市府送回動保所。市府今回應，目前棕棕仍在新竹市動物收容所內，目前健康穩定，開放認養中。

市府今指出，棕棕原為流浪在外的遊蕩犬，於2018年經民眾通報後被捕捉進入新竹市動物收容所安置。當時年約7歲正值壯年的棕棕，體型健壯亮眼且活潑親人，因此由新竹市動保所挑選為收容所的公關犬，並陸續協助擔任竹市相關動物保護業務推廣的拍攝工作。

2020年11月，棕棕獲林智堅及前市府團隊挑選為市府犬後，飼養於市府中庭花園的大樹下。市府當時主打可以上班睡覺且包三餐等，並在「毛寶貝同樂會」擔任代言大使，還與林智堅視察狗狗公園。

起初，棕棕與市府人員及民眾互動熱絡，也有人員輪班餵食及打掃環境。然而，2021年4月，前市府以棕棕因飼養於開放空間且並非所有民眾都熟悉動物行為，加上洽公民眾遭撲傷、記者遭咬傷等事件，當時身為「飼主」的市府指出，棕棕為浪犬出身，認為棕棕恐遭碰觸啟動防衛機制，因此將其送回動防所照料接受行為訓練。

市府強調，目前棕棕仍在新竹市動物收容所，安置期間除有保育員悉心照護，還有志工協助遛狗運動及修剪毛髮。棕棕的個性親人，雖對陌生人及其他狗狗會有較強的防衛行為，不過只要跟牠熟悉、了解其行為訊號後，牠一定會是最佳的伴侶寵物。目前棕棕年紀已稍長，推估約13歲左右，性情也更為穩定，歡迎民眾至動物收容所觀察後，再決定是否認養。

Threads近日出現多則相關貼文，指「曾經的市犬，因為人類不懂狗狗肢體語言，被送回收容所，如今棕棕又瘦一圈，尾巴咬到脫毛，後腳漸漸無力」、「動物是生命，不是作秀的工具。」

對此，民進黨新竹市議員楊玲宜指出，發文者的用意是希望幫棕棕找一個家，但用「曾經市府犬」的字眼確實會讓人誤會是被拋棄的毛小孩，與事實違背。