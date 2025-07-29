今早民族地下道又淹！桃園強降雨釀積水 警封鎖抽水排除

西南氣流影響，全台各地發生大雨或豪雨，今清晨桃園市強降雨導致部分低窪地區積水，其中桃園區民族地下道傳出積水達68公分，警方獲報到場封鎖並疏導上班車流改道，同時養工處加速抽水，約上午近9時恢復通行。

今清晨6時許，一陣強降雨導致民族地下道積水達68公分，桃園警分局接獲報案，立即由武陵派出所及大樹派出所指派員警封鎖地下道兩端，因適逢上班尖峰時段，同步通報警察廣播電台及交通局於CMS及APP發布改道訊息，避免民眾誤闖發生危險，及加強周邊交通管制疏導。