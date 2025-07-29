林智堅的「府犬棕棕」遭爆被棄養 高虹安：前市府送回動保所

曾是新竹市府代言人的流浪狗「棕棕」曾跟隨新竹市前市長林智堅出席大小活動，近日卻有網友在收容所名單發現「棕棕」相片，質疑市府用完就丟，浪犬雖翻身為明星犬，卻又再次淪為浪犬；針對「棕棕」去向爭議，新竹市長高虹安回應，經查，「棕棕」2021年就被前市府送回動保所。記者致電給林智堅，但未獲回應。

流浪狗「棕棕」2018年被抓進新竹市動物保護及防疫所，7歲、2020年被新竹市府招攬成為市犬，市府當時主打可以上班睡覺且包三餐等，並在「毛寶貝同樂會」擔任代言大使，還與林智堅視察狗狗公園。

Threads近日出現多則相關貼文，指「曾經的市犬，因為人類不懂狗狗肢體語言，被送回收容所，如今「棕棕」又瘦一圈，尾巴咬到脫毛，後腳漸漸無力」、「動物是生命，不是作秀的工具。」

高虹安也到Threads回應，指她上任市長時即已未見「棕棕」在市府，經與動保所確認，棕棕是在2021年由前市府送回動保所，特此澄清，避免誤會，謝謝。

有網友也在高虹安的回應下方留言，「市長好，不知道適不適當，一時之間我也不知道該提什麼訴求，但希望可以看到更多的動保作為跟動保政策，也希望增加收容所的資源，包括醫療資源，謝謝市長。」