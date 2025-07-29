竹縣新闢台1線替代道路 工程進度超前

地方企盼近30年的台一線替代道路新闢工程去年11月開工，縣長楊文科昨視察，進度超前至16.8%，未來可從縣道118線接往台68線武陵交流道。楊文科昨也表示，持續爭取接續的明新科技大學至縣道118線工程，經費估計34億元，6月已向交通部公路局提報。

台一線替代道路新闢工程最早於1997年提出，當時受限於土地及經費，遲無進展。但隨著新竹縣人口增加、台一線車流量大增，楊文科將台一線替代道路列為新竹縣「十大交通建設」的首要任務，在議會支持下，工程去年底動工，工程最新進度超前8%，已到16.8%。

楊文科昨天冒雨視察工程現況，這項工程全長約1.7公里，預計興建4座橋梁，其中最長橋梁為340公尺長、跨越頭前溪的跨河大橋。施工完成後，有望紓解竹北、新豐、湖口地區的交通。

新庄里長余清輝說，感謝楊文科縣長及許多長官的努力，為竹北市西區爭取台一線替代道路，有望改善台一線中華路塞車問題，帶動竹北西區商業、觀光發展。

縣府工務處指出，台一線替代道路新闢工程於規畫階段即完成環境影響評估，將噪音、空氣、水質及生態保育納入工程設計，總經費28.4億餘元，其中中央補助22.4億元，剩餘為地方配合款。去年底開工，預計2年半完工，施工全期及完工後2年內持續辦理環境監測。