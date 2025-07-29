聽新聞
0:00 / 0:00

竹縣新闢台1線替代道路 工程進度超前

聯合報／ 記者郭政芬／新竹報導
新竹縣長楊文科昨天視察台一線替代道路（118線至台68線）新闢工程，目前進度已推進至16.8％。記者郭政芬／攝影
新竹縣長楊文科昨天視察台一線替代道路（118線至台68線）新闢工程，目前進度已推進至16.8％。記者郭政芬／攝影

地方企盼近30年的台一線替代道路新闢工程去年11月開工，縣長楊文科昨視察，進度超前至16.8%，未來可從縣道118線接往台68線武陵交流道。楊文科昨也表示，持續爭取接續的明新科技大學至縣道118線工程，經費估計34億元，6月已向交通部公路局提報。

台一線替代道路新闢工程最早於1997年提出，當時受限於土地及經費，遲無進展。但隨著新竹縣人口增加、台一線車流量大增，楊文科將台一線替代道路列為新竹縣「十大交通建設」的首要任務，在議會支持下，工程去年底動工，工程最新進度超前8%，已到16.8%。  

楊文科昨天冒雨視察工程現況，這項工程全長約1.7公里，預計興建4座橋梁，其中最長橋梁為340公尺長、跨越頭前溪的跨河大橋。施工完成後，有望紓解竹北、新豐、湖口地區的交通。

新庄里長余清輝說，感謝楊文科縣長及許多長官的努力，為竹北市西區爭取台一線替代道路，有望改善台一線中華路塞車問題，帶動竹北西區商業、觀光發展。

縣府工務處指出，台一線替代道路新闢工程於規畫階段即完成環境影響評估，將噪音、空氣、水質及生態保育納入工程設計，總經費28.4億餘元，其中中央補助22.4億元，剩餘為地方配合款。去年底開工，預計2年半完工，施工全期及完工後2年內持續辦理環境監測。

延伸閱讀

解決塞車！竹縣台1替代道路動工進度超前 楊文科今冒雨視察

竹北天坑建案13樓變32樓 監院批重大違失糾正竹縣府

竹縣敬老禮金申請只到9月 首梯撥款創新高7月底入帳

屋頂水泥塊險砸孩子 嘉興國小義興分校重建預計2027年完工

相關新聞

竹縣新闢台1線替代道路 工程進度超前

地方企盼近30年的台一線替代道路新闢工程去年11月開工，縣長楊文科昨視察，進度超前至16.8%，未來可從縣道118線接往...

苗縣都計容移新制 首件繳800萬代金

苗栗縣都市計畫容積移轉今年新制上路，規定至少50%折繳代金，第一案近期出爐，共繳交800萬元。縣府工商發展處指出，收取的...

桃園減速平台大路障？ 市府將加強預警

桃園市政府近年推行道路「組合式減速平台」，促使汽機車駕駛自動減速，因效果不錯，目前增至21處，不過桃園區同安街前新設的減...

竹北天坑建案 監院糾正竹縣府

「竹北天坑案」仍在法院審理，監察委員昨開記者會，質疑該建案2007年拿到建照，原規畫地上13層商場，經兩次重大變更後，竟...

粉專發文桃園超徵34億普發1.5萬 市府報警處理：非事實

臉書粉專「我是中壢人」今天發文稱「桃園市政府超徵34億元可普發1萬5000元」，桃園市政府除下午聲明強調並非事實，稍早也...

推動大矽谷計畫 苗栗縣府工商處新設開發科

大矽谷推動方案苗栗縣發展重中之重，縣府調整部分單位，工商發展處新設開發科，專責園區開發等相關業務，另外工商發展處產業發展...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。