桃園減速平台大路障？ 市府將加強預警

桃園市政府近年推行道路「組合式減速平台」，促使汽機車駕駛自動減速，因效果不錯，目前增至21處，不過桃園區同安街前新設的減速平台，屢有騎士慘摔濺血，怒批是「大路障」要求改善。交通局昨請廠商檢測抗滑係數無虞，但將增設減速標線，加強預警。

組合式減速平台是以橡膠材質的組裝設計，加上反光標線打造而成，設施從路面凸起，促使駕駛人經過時自動減速。桃市府在校園、住宅區、行人活動頻繁等地區已設置21處，交通局統計，設置後量測速度有效降低3成，預計年底前再增設5處，地點盤點中。

近期在同安街新設的減速平台，引發民眾批評。葉姓居民說，減速丘是市府出國考察後廣設的路口減速設施，但各地國情不同，近日就屢見騎士慘摔，路人經過擔心滑倒，連貨車經過時因為重落地，發出巨響像是「車禍撞擊」，應該檢討改善。

有民眾直言，自己兒子日前騎機車經過就不慎摔倒，雖穿著連身厚雨衣，仍多處擦挫傷流血，幸好後方騎士及時煞車，才沒有釀成嚴重事故，希望相關單位盡速勘查，並移除改善「詭異的鐵板大路障」，維護機車騎士的生命安全，別讓類似意外再發生。

交通局交通工程科長曾啟倫說，針對民眾行經該路段摔車，昨已請廠商至同安路現場量測抗滑係數，結果達到標準並無問題，其餘減速平台也沒有類似狀況。

交通局表示，為提醒用路人留意減速平台，已在同安街提前設置減速告示牌，將再增設平台前雙側楔形減速標線，提醒民眾提前減速。

目前已設置完成的減速平台，仍在保固期限內，除不定期巡檢道路標誌標線外，如於接獲民眾或1999通報，皆會立即派工維修，降低用路人危害。