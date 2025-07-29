竹北天坑建案 監院糾正竹縣府

「竹北天坑案」仍在法院審理，監察委員昨開記者會，質疑該建案2007年拿到建照，原規畫地上13層商場，經兩次重大變更後，竟變成地上32層、890戶住商混合建築，涉及多項違失，糾正新竹縣府。縣府表示，變更過程皆符合中央規定。

竹北市「豐采520」建案造成附近道路5次以上坍塌，民眾質疑是「天坑」。新竹地檢署偵辦，發現豐邑建設涉嫌偷工減料，工地內外共發生至少8次坍塌，認定楊文科圖利，依貪汙治罪條例等罪嫌起訴楊文科等12人。

監察委員施錦芳、紀惠容昨表示，該建案最早是抵價地，縣府標售時明定商業用途，建照從2007年地上13層、地下6層商場，2019年變更為地上35層、地下6層960戶集合住宅，2020年再變更為地上32層、地下6層890戶集合住宅。

施錦芳批評，一個建案多次重大變更，當初明定是商業用途，縣府卻放行變更，有違信賴保護原則，最後僅要求建商繳回饋金，如果這樣就可以變更，難道只放行豐邑建設一家嗎？另外地面破損5次復工4次，反覆停工復工，監督機制恐有嚴重問題。

監委認定，縣府標售後放寬用途限制，已傷害政府公信力，都計審議程序與實體有重大瑕疵，施工監督、復工情況、建照變更幅度等，有制度面與執行面缺漏；除糾正新竹縣政府，函請行政院要求所屬單位檢討改善。

新竹縣府表示，全案經過都委會大會審議，縣府為都市計畫幕僚單位，無權表達不同意；其餘如建物用途、回饋方式等，皆由都委會大會決議。

縣府表示，此案歷次復工皆依法規，經第三方專業技師公會鑑定、開挖，確認公共安全無虞才復工；建照變更程序依照中央建築主管機關規定辦理，變更申請符合規定。