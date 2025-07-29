聽新聞
0:00 / 0:00

竹北天坑建案 監院糾正竹縣府

聯合報／ 記者李成蔭郭政芬／連線報導
「竹北天坑案」致新竹地檢署起訴新竹縣長楊文科等12人，監察院昨天開記者會質疑，並宣布糾正新竹縣府。記者李成蔭／攝影
「竹北天坑案」致新竹地檢署起訴新竹縣長楊文科等12人，監察院昨天開記者會質疑，並宣布糾正新竹縣府。記者李成蔭／攝影

竹北天坑案」仍在法院審理，監察委員昨開記者會，質疑該建案2007年拿到建照，原規畫地上13層商場，經兩次重大變更後，竟變成地上32層、890戶住商混合建築，涉及多項違失，糾正新竹縣府。縣府表示，變更過程皆符合中央規定。

竹北市「豐采520」建案造成附近道路5次以上坍塌，民眾質疑是「天坑」。新竹地檢署偵辦，發現豐邑建設涉嫌偷工減料，工地內外共發生至少8次坍塌，認定楊文科圖利，依貪汙治罪條例等罪嫌起訴楊文科等12人。

監察委員施錦芳、紀惠容昨表示，該建案最早是抵價地，縣府標售時明定商業用途，建照從2007年地上13層、地下6層商場，2019年變更為地上35層、地下6層960戶集合住宅，2020年再變更為地上32層、地下6層890戶集合住宅。

施錦芳批評，一個建案多次重大變更，當初明定是商業用途，縣府卻放行變更，有違信賴保護原則，最後僅要求建商繳回饋金，如果這樣就可以變更，難道只放行豐邑建設一家嗎？另外地面破損5次復工4次，反覆停工復工，監督機制恐有嚴重問題。

監委認定，縣府標售後放寬用途限制，已傷害政府公信力，都計審議程序與實體有重大瑕疵，施工監督、復工情況、建照變更幅度等，有制度面與執行面缺漏；除糾正新竹縣政府，函請行政院要求所屬單位檢討改善。

新竹縣府表示，全案經過都委會大會審議，縣府為都市計畫幕僚單位，無權表達不同意；其餘如建物用途、回饋方式等，皆由都委會大會決議。

縣府表示，此案歷次復工皆依法規，經第三方專業技師公會鑑定、開挖，確認公共安全無虞才復工；建照變更程序依照中央建築主管機關規定辦理，變更申請符合規定。

天坑 竹北 監委

延伸閱讀

竹北天坑建案13樓變32樓！ 監院批重大違失 新竹縣府回應了

解決塞車！竹縣台1替代道路動工進度超前 楊文科今冒雨視察

竹北天坑建案13樓變32樓 監院批重大違失糾正竹縣府

竹縣敬老禮金申請只到9月 首梯撥款創新高7月底入帳

相關新聞

竹縣新闢台1線替代道路 工程進度超前

地方企盼近30年的台一線替代道路新闢工程去年11月開工，縣長楊文科昨視察，進度超前至16.8%，未來可從縣道118線接往...

苗縣都計容移新制 首件繳800萬代金

苗栗縣都市計畫容積移轉今年新制上路，規定至少50%折繳代金，第一案近期出爐，共繳交800萬元。縣府工商發展處指出，收取的...

桃園減速平台大路障？ 市府將加強預警

桃園市政府近年推行道路「組合式減速平台」，促使汽機車駕駛自動減速，因效果不錯，目前增至21處，不過桃園區同安街前新設的減...

竹北天坑建案 監院糾正竹縣府

「竹北天坑案」仍在法院審理，監察委員昨開記者會，質疑該建案2007年拿到建照，原規畫地上13層商場，經兩次重大變更後，竟...

粉專發文桃園超徵34億普發1.5萬 市府報警處理：非事實

臉書粉專「我是中壢人」今天發文稱「桃園市政府超徵34億元可普發1萬5000元」，桃園市政府除下午聲明強調並非事實，稍早也...

推動大矽谷計畫 苗栗縣府工商處新設開發科

大矽谷推動方案苗栗縣發展重中之重，縣府調整部分單位，工商發展處新設開發科，專責園區開發等相關業務，另外工商發展處產業發展...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。