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粉專發文桃園超徵34億普發1.5萬 市府報警處理：非事實
臉書粉專「我是中壢人」今天發文稱「桃園市政府超徵34億元可普發1萬5000元」，桃園市政府除下午聲明強調並非事實，稍早也已向市警局報案，依社會秩序維護法告發。經查，該粉專已悄悄撤文。
市府指出，該虛假貼文發布後已造成社會誤導，今日就有不知情民眾來電詢問補助事宜，顯示假訊息已對市政運作及公共認知造成實質干擾。
市府重申，113年度本市稅收決算僅較預算數增加9億元，並非網傳34億元；且桃園市是全國唯一歲計無賸餘的直轄市，代表所有財源皆已投入市政建設與民生服務，毫無所謂「超徵可普發現金」的空間。
市府指出，目前桃園市面臨極大財政壓力，來自於中央統籌分配款與補助款長年偏低，與其他五都差距從88億至356億元不等；同時，因應城市快速成長的需求，本市歷年累計絀數已高達700億元。在如此艱困的財政條件下，市府仍全力推動捷運綠線、社會住宅、公托、學校整建及長照資源等重大建設，穩健帶動城市發展。
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