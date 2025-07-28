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推動大矽谷計畫 苗栗縣府工商處新設開發科

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣政府8月1日調整部分單位，工商發展處新設開發科，產業發展科更名國土計畫科，農業處林務科、自然生態保育科，整併為林務自然保育科。記者范榮達／攝影
苗栗縣政府8月1日調整部分單位，工商發展處新設開發科，產業發展科更名國土計畫科，農業處林務科、自然生態保育科，整併為林務自然保育科。記者范榮達／攝影

矽谷推動方案苗栗縣發展重中之重，縣府調整部分單位，工商發展處新設開發科，專責園區開發等相關業務，另外工商發展處產業發展科更名國土計畫科，農業處林務科、自然生態保育科則整併為林務自然保育科。

這波新成立單位及業務調整，今年8月1日運作 縣府指出，大矽谷推動方案在竹南、頭份及後龍地區規畫4處園區，增加產業用地供給，解決產業缺地問題，為加速產業園區開發進程，新成立園區開發專責單位開發科，辦理產業園區規畫、開發工程，及土地開發完成後招商、廠房興築與園區管理等事項。

此外，因應產業發展能源需求並配合2050淨零轉型政策，縣府啟動氫能產業專區、地熱發電等促參案，後續由開發科統籌辦理；頭份市建國花市及中山市場促參案，也由開發科主導推動；現行都市危險老舊建築物重建及內政部研擬中的老屋延壽計畫，都由開發科主責統籌事權。

因應現行區域計畫制度逐步轉軌為國土計畫制度，產業發展科更名國土計畫科，辦理國土計畫通盤檢討、鄉村地區整體規畫案（含聚落規劃）」，及農業發展地區、城鄉發展地區之使用許可審議等業務。

另，林務科及自然生態保育科整併林務自然保育科，持續與中央及鄉鎮市公所、社區及民間團體等單位合作，堅守永續森林經營理念，推動林業資源合理利用，促成人與自然之和諧共生，營造安全、生態兼顧之優質家園。

縣長鍾東錦表示，面對日益多元且快速變動的社會挑戰，縣府需具備更靈活、前瞻與整合性的行政架構。新單位的成立，不僅是組織再造的重要一步，也展現政府對都市產業開發及林業資源發展的重視與決心。

苗栗縣政府8月1日調整部分單位，工商發展處新設開發科，產業發展科更名國土計畫科，農業處林務科、自然生態保育科，整併為林務自然保育科。記者范榮達／攝影
苗栗縣政府8月1日調整部分單位，工商發展處新設開發科，產業發展科更名國土計畫科，農業處林務科、自然生態保育科，整併為林務自然保育科。記者范榮達／攝影
苗栗縣政府8月1日調整部分單位，工商發展處新設開發科，產業發展科更名國土計畫科，農業處林務科、自然生態保育科，整併為林務自然保育科。記者范榮達／攝影
苗栗縣政府8月1日調整部分單位，工商發展處新設開發科，產業發展科更名國土計畫科，農業處林務科、自然生態保育科，整併為林務自然保育科。記者范榮達／攝影

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