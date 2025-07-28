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竹縣新蓋焚化爐只能用一半？議員批：僅5成去化量燒自家垃圾

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
針對新竹縣高效能垃圾熱處理設施，已在本次期中安排「焚化爐管理與未來營運方向」專案報告，預計在下午3點登場。圖／縣府提供
針對新竹縣高效能垃圾熱處理設施，已在本次期中安排「焚化爐管理與未來營運方向」專案報告，預計在下午3點登場。圖／縣府提供

新竹縣議會今天召開第20屆第15次臨時會，針對民眾關心的新竹縣高效能垃圾熱處理設施，將於本周四下午3點進行專案報告。議員林碩彥指出，縣府應說明清楚設施的處理分配與地方利益保障機制。

林碩彥指出，該焚化爐預計將於今年10月底取得使用執照，但從目前掌握資料來看，當時簽約卻僅保障焚化爐的最大去化量的一半留給本縣，其餘是彈性保留給外縣市使用。他認為，處理新竹縣垃圾的比例偏低，自家垃圾還得外送或堆置在新豐掩埋場，相當矛盾。

因此，林碩彥呼籲縣府，於使用執照核發前，明確承諾優先清除新豐掩埋場與竹縣垃圾，而非默許成為外縣市垃圾的「轉運站」；同時向議會與縣民報告焚化爐營運細節與合約架構，爭取提高竹縣垃圾的處理比例與噸數，確保資源留在本地使用。

林碩彥表示，將持續監督焚化爐後續進度與使用條件，必要時進一步提出提案，確保焚化設施真正服務於新竹縣民，達成環境正義與地方永續。

針對新竹縣高效能垃圾熱處理設施，已在本次期中安排「焚化爐管理與未來營運方向」專案報告，預計在下午3點登場，同時也回應議員、縣民們的問題。

新竹 議員 焚化爐 林碩彥

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