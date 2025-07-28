網稱4縣市「稅收超徵應還稅於民」 桃市聲明打臉
網路近日流傳圖卡稱，台北市、新北市、台中市、桃園市等縣市稅收超徵，是否應該還稅於民？桃園市政府今聲明，桃園市113年度稅收決算結果，僅較預算數多9億元，非網路流傳34億元；桃園在113年度是全國唯一無歲計賸餘的縣市，顯府所有可用財源皆已全數投入市政建設與民生服務。
市府指出，當前市府整體財政面臨極大挑戰，主要關鍵在於中央對桃園市的財源補助，包含統籌分配款與一般性補助款相較其他五都明顯偏低，差距從88億元至356億元不等，長期對桃園財政造成結構性壓力，同時截至目前為止，歷年所累計的短絀數已高達700億元，進一步突顯桃園市為因應快速成長所需，不得不負擔沉重財務壓力。
市府表示，市長張善政上任後，積極推動捷運綠線、社會住宅、公托中心、學校整建與長照資源布建等重大基礎建設及社福政策，桃園進入城市發展關鍵階段，資金需求龐大，在財政資源分配不利的情況下，市府努力維持施政穩健推動，並關注中央財劃法修法後的執行情形，謹慎運用每分稅金，讓大家看得到桃園的進步與改變。
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