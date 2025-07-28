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八德外役監陶笛班成果發表 用藝術轉化收容人心靈

桃園電子報／ 桃園電子報

為促進收容人身心健康與自我成長，八德外役監獄慈濟慈善事業基金會合作，推動陶笛班及多元藝文教化活動，讓收容人在高牆內也能親近音樂藝術，激發內在潛能。昨(27)日特別舉辦感恩月祝福之「心動·波動·善行動」活動，除了由收容人發表陶笛班練習成果之外，慈濟慈善事業基金會更結合歌仔戲、生命故事與音樂表演，讓藝術成為心靈轉化的橋樑。

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八德外役監獄與慈濟慈善事業基金會合作，推動陶笛班及多元藝文教化活動。圖：八德外役監提供

八德外役監提到，慈濟慈善事業基金會長年投入受刑人身心靈重建，此次活動結合陳美雲歌劇團等志工舉辦「波動活動」，內容包含「燃燒吧蔬菜」、「傳清流」、「波動」、「善行動」、「天氣越來越怪了」等多元劇場與音樂演出。透過多元方式呈現希望、改變與善念的力量，期以音樂表達、生命見證與行善實踐，讓藝術與故事的共鳴，成為治療之正能量，引動收容人內在的覺醒，讓善的種子悄然在心中發芽，盼能循循善誘歸正途。

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收容人發表陶笛班練習成果。圖：八德外役監提供

八德外役監典獄長黃鴻禧特別感謝慈濟及所有志工夥伴，透過傳統戲曲、音樂等多元藝術形式，將忠孝節義融入新意，並將善的力量具象化，激起人與人之間情感的共鳴，讓收容人在藝術氛圍中感受愛與善的力量，幫助負面情緒的紓緩與正向行為的養成。

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慈濟慈善事業基金會結合歌仔戲、生命故事與音樂表演，讓藝術成為心靈轉化的橋樑。圖：八德外役監提供

八德外役監指出，此次藝術與慈善的結合，不僅陶冶身心靈，更突破收容人心防，注入改變與希望。透過藝術療癒及慈善團體的共同努力，期望收容人在藝術滋養下，發現自我價值，培養行善動力，邁向復歸社會的「心」起點。

本文章來自《桃園電子報》。原文：八德外役監陶笛班成果發表 用藝術轉化收容人心靈

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慈濟 音樂 桃園 監獄 外役監

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