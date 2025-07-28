新竹福源花生醬黃麴毒素超標　竹市衛生局：依法裁處限期改善

台北市衛生局今公布今年食品中真菌毒素稽查抽驗結果，共計抽驗30件產品，檢驗結果3件花生製品黃麴毒素超標，包含新竹福源花生醬。新竹市衛生局指出，新竹福源顆粒花生醬黃麴毒素超標，經北市衛生局查驗不符規定產品後均通知業者立即下架；針對該效期批號進行稽核，現場已查無該效期批號產品。

衛生局指出，現階段已依法裁處要求廠商限期改善，並陸續於5至6月持續針對「新竹福源花生醬」（有效日期：2025.08.07）及「新竹福源顆粒花生醬」（有效日期：2025.09.10）進行稽查抽驗，其中「新竹福源花生醬」（有效日期：2025.08.07）結果合格，另「新竹福源顆粒花生醬」（有效日期：2025.09.10）待檢驗結果，若有違法情事，將依規裁處。衛生局也會持續進行稽查、抽驗，以維護民眾食的安全。

衛生局提醒，民眾購買花生及其製品時，要特別注意包裝的完整性，應置於密封罐、袋內免於受潮，開封後應儘早食用完畢，或存放於冰箱維持低溫，以降低黴菌生長，亦可選擇信譽良好的商家，如果產品已超過有效日期或有發黴等異狀，應該避免食用。