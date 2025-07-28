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苗栗縣都計容積移轉今年新制 首件繳交800萬代金容積加120坪

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣都市計畫容積移轉今年新制，至少折繳代金5成，最近第一件800萬元。本報資料照片
苗栗縣都市計畫容積移轉今年新制，至少折繳代金5成，最近第一件800萬元。本報資料照片

苗栗縣都市計畫容積移轉「買低賣高」，今年新制至少50%折繳代金，第一案最近繳交800萬元，增加容積率10%、約120坪，收取的代金專款專用公設保留地徵收，並更具公益性開發瓶頸道路。

苗栗縣內容移絕大多數以相對低價人行步道、道路用地為送出基地，住宅區、商業區為接受基地，因此有買低賣高，縣府修正苗栗縣都市計畫容積移轉許可審查標準，今年新制上路，規定容移至少50%折繳代金，最近終於有第一案。

縣政府工商發展處指出，第一案是大樓型建案，基地面積2000平方公尺，容積率200%，申請增加10%基準容量，其中，50%送出基地公設保留地，捐贈給需地的公務機關；50%折繳代金，縣府委託3家不動產估價者查估，不動產估價師公會協審，核定繳納代金800萬元，容積共可增加400平方公尺。

新制今年上路，建商態度較為觀望，有第一件起頭，工商發展處期待有更多建案跟進，目前還受理4件申請案，如果申請全部折繳代金，還可免除勘查送出基地流程，加速案件辦理時程。

縣府強調，未來所收容積移轉代金將專款專用，限用接受基地都市計畫區範圍內的公共設施保留地徵收取得，更具公益性考量，評估急迫性、重要性等因素，並將每年度收支情形公開於縣府網站，確保資訊公開透明接受監督。

苗栗縣 都市計畫

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