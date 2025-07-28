中壢模範父親臥虎藏龍 百歲人瑞、首位泰國新住民共79人當選

慶祝一年一度父親節，桃園市副市長蘇俊賓今天上午出席中壢區2025模範父親表揚活動，全區選出79位模範父親，52人超過70歲長輩、包括最年長百歲人瑞駱光田，蘇俊賓說，中壢模範父親的經歷臥虎藏龍，有學校創辦人、外交尖兵、宗教及科技服務、泰國新住民的爸爸們，透過模範父親表揚讓社會更和諧團結。

中壢區提前舉辦模範父親表揚，今年全區推薦選出79位模範父親接受表揚，模範父親當選人背景橫跨不同世代、來自各行各業，年齡從43歲至100歲，52位超過70歲，中原里駱光田以百歲人瑞當選模範父親，還有泰國新住民鄭宇威獲第一位新住民模範父親表揚。

蘇俊賓頒發每位模範父親「父德楷模」獎座，更與百歲人瑞、四代同堂的模範父親駱光田、新明里95歲模範父親江水池，一同切下象徵敬意與祝福的大蛋糕，分熟所有模範父親和到場子孫，許多子女獻花祝賀，場面溫馨感人。

鄭宇威是第一位來自泰國新住民當選模範父親，他也是新明里盧肇興女婿，18年前與妻子結識結婚育有子女4人，認真學習中文和適應融入台灣文化，多年來擔任泰國教會的義工司機，樂於助人獲推薦當選。鄭說，來台工作成家努力賺錢、照顧孩子，感謝教會讓他知道助人和珍惜幸福。他妻子盧怡純說，丈夫隻身來台生活，只有家人，一路走來很不容易，也感謝主、感謝教會教會我們很多事情和幫助別人。