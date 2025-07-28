排灣族洪氏兄弟考取電腦軟體應用技術士乙級證照 竹市府頒獎表揚

就讀國立新竹高商排灣族學生洪宸億、洪僅翔兄弟長期認真向學，日前以優異成績取得「電腦軟體應用技術士乙級證照」，獲原民會頒發每人1萬3000元的獎勵金。新竹市府今邀兩兄弟及其母到市府接受表揚，新竹市原住民議員林慈愛也到場表達肯定與鼓勵，並致贈獎勵金，祝賀兩位同學考取證照。

民政處表示，洪宸億與洪僅翔兄弟為雙生子，來自屏東縣獅子鄉伊屯部落，自幼定居新竹市，兄弟倆自小對電腦資訊領域懷有濃厚興趣，學習態度積極，表現優異，深獲師長肯定與栽培。洪家父母對子女教育高度重視，長年鼓勵孩子發展興趣、學習技能，不僅支持兄弟倆精進資訊技術，也重視文化傳承，哥哥已通過排灣族語中級認證，展現對自身文化語言的熱忱。

民政處指出，今年兄弟自竹商畢業，哥哥洪宸億已錄取虎尾科技大學資訊管理系，弟弟洪僅翔則錄取明新科技大學多媒體與遊戲發展系，兩人依自身興趣與專長各自踏上學習新旅程。林慈愛議員也肯定兄弟倆年紀輕輕即考取技術士證照，實屬難得，堪為原住民族青年典範。

民政處說明，新竹市去年共有4人原住民考取乙級證照、23人考取丙級證照，核發獎勵金總計16萬6000元。