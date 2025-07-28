快訊

大罷免失敗…衛福部次長稱「剿匪不是一次成功」 黃國昌：還適任政務官？

24名一審主任檢察官揭曉 辦「大罷免的」、辦「柯文哲的」出線

大罷免失利柯建銘應下台負責？吳思瑤：再讓子彈飛一下 笑罵由人

排灣族洪氏兄弟考取電腦軟體應用技術士乙級證照 竹市府頒獎表揚

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
就讀國立新竹高商排灣族學生洪宸億（左三）、洪僅翔（右三）兄弟日前以優異成績取得「電腦軟體應用技術士乙級證照」，獲原民會頒發每人1萬3000元的獎勵金。新竹市府今邀兩兄弟及其母到市府接受表揚。圖／新竹市府提供
就讀國立新竹高商排灣族學生洪宸億（左三）、洪僅翔（右三）兄弟日前以優異成績取得「電腦軟體應用技術士乙級證照」，獲原民會頒發每人1萬3000元的獎勵金。新竹市府今邀兩兄弟及其母到市府接受表揚。圖／新竹市府提供

就讀國立新竹高商排灣族學生洪宸億、洪僅翔兄弟長期認真向學，日前以優異成績取得「電腦軟體應用技術士乙級證照」，獲原民會頒發每人1萬3000元的獎勵金。新竹市府今邀兩兄弟及其母到市府接受表揚，新竹市原住民議員林慈愛也到場表達肯定與鼓勵，並致贈獎勵金，祝賀兩位同學考取證照。

民政處表示，洪宸億與洪僅翔兄弟為雙生子，來自屏東縣獅子鄉伊屯部落，自幼定居新竹市，兄弟倆自小對電腦資訊領域懷有濃厚興趣，學習態度積極，表現優異，深獲師長肯定與栽培。洪家父母對子女教育高度重視，長年鼓勵孩子發展興趣、學習技能，不僅支持兄弟倆精進資訊技術，也重視文化傳承，哥哥已通過排灣族語中級認證，展現對自身文化語言的熱忱。

民政處指出，今年兄弟自竹商畢業，哥哥洪宸億已錄取虎尾科技大學資訊管理系，弟弟洪僅翔則錄取明新科技大學多媒體與遊戲發展系，兩人依自身興趣與專長各自踏上學習新旅程。林慈愛議員也肯定兄弟倆年紀輕輕即考取技術士證照，實屬難得，堪為原住民族青年典範。

民政處說明，新竹市去年共有4人原住民考取乙級證照、23人考取丙級證照，核發獎勵金總計16萬6000元。

兄弟 新竹 原住民族

延伸閱讀

承包竹市府逾20億工程 新聯線黨團要求徹查巨佳全部工程

排灣族歌樂保存者江清坤辭世 文化部頒贈旌揚狀

竹市府宣布8月15日起50歲以上市民接種帶狀疱疹疫苗 每人補助2000元

「VUVU」回家了！ 百年排灣族文物返回屏東獅子鄉展出

相關新聞

影／桃園減速平台挨批成「奪命路障」 騎士接連摔車濺血

桃園市桃園區同安街前近期新設減速平台，卻被不少民眾批評「宛如大路障」，不僅屢見騎士經過慘摔，就連路人跨越馬路行經上面都擔...

中壢模範父親臥虎藏龍 百歲人瑞、首位泰國新住民共79人當選

慶祝一年一度父親節，桃園市副市長蘇俊賓今天上午出席中壢區2025模範父親表揚活動，全區選出79位模範父親，52人超過70...

解決塞車！竹縣台1替代道路動工進度超前 楊文科今冒雨視察

台一線替代道路（118線至台68線）新闢工程於去年11月開工，此工程為地方殷切期盼近30年，紓解台一線的交通壓力，可直接...

竹北天坑建案13樓變32樓 監院批重大違失糾正竹縣府

「竹北天坑案」致新竹地檢署起訴新竹縣長楊文科等12人，今年6月再有人遭起訴，震驚地方。監察院今開記者會質疑，該建案從民國...

苗栗大雷雨 台6線公館鄉2處土石崩落未波及人車 機車勉強通過

苗栗地區昨天深夜至今天凌晨滂沱大雨、雷電交加，台6線在公館鄉福基村路段2處山壁土石崩落，其中一處壓及路旁電桿，還好波及人...

台3線大湖卓蘭段改造 重現天際線 獲金路獎

公路局中區養護工程分局苗栗工務段近年來替台3線苗栗縣大湖、卓蘭沿線7.5公里路段，融入里山精神規畫改造，61支桿線下地淨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。