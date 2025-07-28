影／桃園減速平台挨批成「奪命路障」 騎士接連摔車濺血

桃園市桃園區同安街前近期新設減速平台，卻被不少民眾批評「宛如大路障」，不僅屢見騎士經過慘摔，就連路人跨越馬路行經上面都擔心滑倒，甚至當貨車經過時都會因為重壓發出巨響，呼籲應檢討改善。交通局表示，將請廠商至現場檢測防滑係數，並了解用路人慘摔原因，後續檢討改善。

桃園市自2023年起推行「組合式減速平台」，以橡膠材質的組裝設計加上反光標線，促使汽機車駕駛人自動減速。目前桃園在校園、住宅區、行人活動頻繁等地區已設置21處，經統計，設置後量測速率皆能有效降低3成，交通局預計年底前將再增設5處，地點尚在盤點中。

不過近期在同安街新設的減速平台卻引發許多當地民眾批評。葉姓居民表示，減速丘是市府出國考察回來後廣設的路口減速設施，但每個國家國情不同，用路人可能因不熟悉，引發許多交通意外，近日就屢見騎士慘摔，路人也擔心滑倒，貨車經過時因為重落地，發出的巨響還如同車禍撞擊，應該檢討改善。

「最近路過都怕怕的。」另有民眾直言，自己兒子日前騎機車經過時就不慎摔倒，雖穿著厚連身雨衣仍多處擦挫傷流血，所幸後方騎士及時煞車，才沒有造成更嚴重的事故，希望相關單位盡速勘查並移除改善這個「詭異的鐵板大路障」，維護機車騎士的生命安全，別讓類似意外再發生。

交通局交通工程科長曾啟倫表示，針對民眾行經路段摔車情形，將請廠商至現場量測抗滑是否有達標準；為提醒用路人該路段有設置減速平台，交通局也已提前設置告警減速牌面，後續將再增設平台前雙側楔形減速標線，提醒民眾提前減速。