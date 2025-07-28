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解決塞車！竹縣台1替代道路動工進度超前 楊文科今冒雨視察

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
楊文科表示，縣府持續爭取接續的工程計畫，為明新科技大學至縣道118線約2.7公里的工程，經費估計34億元。圖／縣府提供
楊文科表示，縣府持續爭取接續的工程計畫，為明新科技大學至縣道118線約2.7公里的工程，經費估計34億元。圖／縣府提供

台一線替代道路（118線至台68線）新闢工程於去年11月開工，此工程為地方殷切期盼近30年，紓解台一線的交通壓力，可直接銜接台68快速道路，新竹縣長楊文科今前往視察，目前進度已推進至16.8％，楊文科表示，縣府持續爭取接續的工程計畫，為明新科技大學至縣道118線約2.7公里的工程，經費估計34億，縣府已於6月向交通部公路局提報，期望納入生活圈計畫補助。 

楊文科今天冒雨視察台一線替代道路工程，這項工程全長約1.7公里，其中812公尺為橋梁、939公尺為道路，最長橋樑為跨越頭前溪的跨河大橋，長度約340公尺，預計興建4座橋梁，目前工程進展已到16.8％，且超前進度8％，在施工完成後，有望紓解竹北、新豐、湖口地區的交通。 

新庄里長余清輝表示，感謝楊縣長及諸多長官的努力，為竹北市西區爭取台一線替代道路，有望改善中華路塞車問題，帶動西區發展。 

台一線替代道路新闢工程最早於民國86年提出，當時受限於土地及經費，遲遲未有進展，但隨著新竹縣人口增加，台一線車流量大增，為有效改善現況，楊文科於109年元旦宣布竹縣十大交通建設，並將台一線替代道路列為首要任務，在議會支持之下，克服壓力與困難，此工程於去年底正式動工，為新竹縣的交通建設發展，樹立跨時代、跨縣市的里程碑。  

由於此工程也新增跨越頭前溪的路廊，未來將提供新竹生活圈大眾運具行駛路線選擇，並因車潮改變竹北西區商業、觀光發展，帶動此道路沿線的土地利用效益。 

台一線替代道路（118線至台68線）新闢工程施作範圍為縣道118線至台68線武陵交流道，全長約1.7公里，將串聯兩條主要幹道，且台68線端已預留橋梁結構，完工後可立即發揮分流成效。工程總經費為28億4290萬9千元，中央補助款為22億4589萬9千元（79%），地方配合款為5億9701萬元（21%），自去年11月開工，預計2年半完工。 

工務處表示，該工程於規畫階段即完成環境影響評估，將噪音、空氣、水質及生態保育納入工程設計，施工全期及完工後2年內持續辦理環境監測。 

由於此工程也新增跨越頭前溪的路廊，未來將提供新竹生活圈大眾運具行駛路線選擇。記者郭政芬／攝影
由於此工程也新增跨越頭前溪的路廊，未來將提供新竹生活圈大眾運具行駛路線選擇。記者郭政芬／攝影
工務處表示，該工程於規畫階段即完成環境影響評估，將噪音、空氣、水質及生態保育納入工程設計，施工全期及完工後2年內持續辦理環境監測。 記者郭政芬／攝影
工務處表示，該工程於規畫階段即完成環境影響評估，將噪音、空氣、水質及生態保育納入工程設計，施工全期及完工後2年內持續辦理環境監測。 記者郭政芬／攝影
此工程為地方殷切期盼近30年，紓解台一線的交通壓力，可直接銜接台68快速道路。記者郭政芬／攝影
此工程為地方殷切期盼近30年，紓解台一線的交通壓力，可直接銜接台68快速道路。記者郭政芬／攝影
新竹縣長楊文科今前往視察，目前進度已推進至16.8％。記者郭政芬／攝影
新竹縣長楊文科今前往視察，目前進度已推進至16.8％。記者郭政芬／攝影

新竹 塞車 楊文科 替代道路

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