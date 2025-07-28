竹北天坑建案13樓變32樓 監院批重大違失糾正竹縣府

「竹北天坑案」致新竹地檢署起訴新竹縣長楊文科等12人，今年6月再有人遭起訴，震驚地方。監察院今開記者會質疑，該建案從民國96年拿到建照，規畫地上13層商場，卻可以連兩次重大變更，最後變地上32層、890戶住商混合建築，其中有多項重大違失，宣布糾正新竹縣政府。

新竹縣竹北市「豐采520」建案附近道路近年已經達5次以上坍塌，民眾質疑是「天坑」疑雲，新竹地檢署偵辦，發現豐邑建設涉嫌偷工減料所致，且工地內外總共發生至少8次坍塌，認定縣長楊文科圖利豐邑，依「貪汙治罪條例」等罪嫌起訴楊文科等12人。

監察委員施錦芳、紀惠容今開記者會，批評建商是知法玩法，政府也有違信賴保護原則。施錦芳說明，最早接到周邊居民陳情，一調查發現這恐怕不只是如地檢署發現的偷工減料問題，關鍵在於該建案最早是抵價地，縣府標售時就明定只能商業用途，建照從民國96年地上13層、地下6層的商場，到108年變更為地上35層、地下6層的960戶集合住宅，最後於109年，為規避環評因素，再變更為地上32層、地下6層的890戶集合住宅。

施錦芳批評，一個建案可以多次重大變更，前後蓋快200個月？且明明當初明定是商業用途，縣政府卻可以如此放行變更，已經有違政府信賴保護原則；從資料來看變更過程，最後僅要求建商繳回饋金，如果這樣就可以變更用途，難道會只放行豐邑一家嗎？會不會還有其它案子？且再從復工情況來看，地破5次、復工4次，如此反覆停工復工，監督機制恐有嚴重問題，難道都不需要檢討？監委們想獲得當初預售屋資料，有關單位現在也遲遲不敢交出。

兩位監委歸納，縣府標售後放寬用途限制，已嚴重斲傷政府公信力，在都市計畫審議程序與實體也都有重大瑕疵，在施工監督、復工情況、建照變更幅度等情況都有制度面與執行面之闕漏。