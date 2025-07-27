青年齊聚屏東旭海 首屆台灣盃火箭競賽落幕點燃太空夢想

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣牡丹旭海科研火箭場地，今天組裝廠啟用。記者劉星君／攝影
屏東縣牡丹旭海科研火箭場地，今天組裝廠啟用。記者劉星君／攝影

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國家太空中心（TASA）與屏東縣政府主辦首屆台灣盃火箭競賽（Rocket Taiwan Cup）25日起一連3天在牡丹鄉旭海科研火箭基地登場，學生們看到火箭成功發射那一刻，直呼真的很感動。國科會主委吳誠文說，推動太空十年計畫，培育太空人才。

首屆台灣盃火箭競賽全台15組青年隊伍近200名高中、大學生參賽，國科會主委吳誠文、屏東縣長周春米、國家太空中心主任吳宗信為學生們傑出表現喝采，周春米帶領大家用排灣族歡呼語「伊啦～呼」，與火箭升空動作相似，象徵太空夢想起飛。

火箭競賽10組高中生、5組大學隊伍進決賽，從設計、打造、調整、發射與回收，體驗完整火箭流程。周春米感動說，地主隊屏科實中進入決賽，是第一組發射成功，「升空的那刻就是成功」。

國科會主委吳誠文說，台灣進入太空，10年前沒人敢講這句話，沒有火箭產業、人才，少數在大學研究學者，也沒有自己研究的星，如今逐步實現中，台灣半導體產業晶片成為全世界產業關鍵，帶來契機，勉勵學子們未來用台灣生產晶片發展太空產業，讓台灣也成為太空科技大國。

吳誠文強調，人才非常重要，國科會有決心投資培育人才，科普角度從高中生、大學生開始培養，一步一步擴展全年齡層。當九棚基地國家火箭發射場開發後，再從屏東擴展到台東，規畫建置太空博物館、教育館，結合產官學業界，培養未來人才，衛星、通訊一直到火箭全部都要發展。

吳誠文希望明年火箭競賽規模擴大，國家太空中心準備引擎至少2倍大，若學子明年表現良好，朝舉辦國際賽邁進。周春米說，屏東與美國休士頓位在同樣緯度，2022年國科會及國家太空中心挑選旭海村做為科研火箭場域，建設逐步在做。

台灣盃火箭競賽結果：

大專組

第一名 好討厭的感覺啊 （陽明交大+聯合大學）

第二名 虎箭 （虎尾科大）

第三名 火大的元件 （元智大學、北科大、中央大學）

中學組

第一名 BIG／STRAIGHT (大直高中)

第二名 Stellar Alliance 星辰聯盟 (南臺科技大學五專部)

第三名 凌焰 (北科附工（桃園農工）+北商大五專部+振聲高中）

 

優勝獎：

評審特別獎 STAR-KILAKILA(陽明交大+中央+清華+台大+逢甲)

最佳創意飛行獎RBS  (屏科實中)

最大遺珠獎 箭步如飛(台北市芳和實驗中學)

屹立不搖獎 普台太空潔淨動力研究團隊 (普台高中)

 

飛試成功：

再接再厲獎 北上火車 (北一女)

有夢最美獎 MaBengBeng (台東女中+台東高中)

堅定不移獎 濟天之翼 (慈濟附中)

佳作：

重振旗鼓獎Wright 10th (逢甲大學)

明年再見獎GO火箭隊 (溪湖高中)

科研比賽獲得國中第一名的高中學生。記者劉星君／攝影
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屏東縣牡丹旭海科研火箭場地，今天組裝啟用，怕有衝突。記者劉星君／攝影
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國家太空中心（TASA）與屏東縣政府主辦首屆台灣盃火箭競賽（Rocket Taiwan Cup）25日起一連3天在牡丹鄉旭海科研火箭基地登場，學生們看到火箭成功發射那一刻，直呼真的很感動，27日閉幕，相約明年再見。記者劉星君／攝影
國家太空中心（TASA）與屏東縣政府主辦首屆台灣盃火箭競賽（Rocket Taiwan Cup）25日起一連3天在牡丹鄉旭海科研火箭基地登場，學生們看到火箭成功發射那一刻，直呼真的很感動，27日閉幕，相約明年再見。記者劉星君／攝影

火箭 太空人

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