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桃園設示範區 補助商家整頓招牌

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導
桃園舊市區街景招牌紊亂，市府擬定補助計畫協助業者更新牌面，並擇定桃園區中正路為優先示範區。圖／桃園市都發局提供
桃園舊市區街景招牌紊亂，市府擬定補助計畫協助業者更新牌面，並擇定桃園區中正路為優先示範區。圖／桃園市都發局提供

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桃園舊市區街景招牌紊亂，市府決定出手整頓，本月15日公告「桃園市舊市區人本示範街區招牌廣告補助計畫」，並擇定桃園火車站前的中正路為優先示範區。都發局表示，店家在2年內提出申請，最高補助15萬元，估計近百店家受惠，同時滾動檢討違規招牌的管制手段。

都發局表示，優先示範區路段涵蓋桃園區中正路、博愛路等一定範圍的店家，主要配合市府景福宮人本環境計畫、店家立面拉皮階段成果，鼓勵店家將過大、形式單一的招牌，汰換成樣式精巧且能凸顯商家特色的招牌，縮小街區招牌廣告亦會讓街道視覺更開闊。

都發局表示，補助方案為示範區內店家每門牌號可製作2面招牌，分別為浮（貼）掛於牆面的招牌與側懸式招牌，不同樓層店家可分開申請。只要2027年7月14日前提出申請的店家，市府全額補助，最多可申請15萬元，公告起第3、4年補助各減至75%、50%，若第5年才申請不予補助。

都發局長江南志說，市府先以補助方式鼓勵舊市區招牌符合法規，也鼓勵各店家思考打造特色櫥窗，提高民眾駐足意願，同時將滾動檢討違規招牌的管制手段，未來將針對長期影響市容的廣告招牌，安排拆除並輔導修正。

因應人本示範街區招牌廣告補助計畫上路，都發局已舉辦說明會說明補助內容，未來將安排輔導團逐一拜會店家，也會協助設計招牌，申請補助並取得廣告許可。

門牌

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