台3線大湖卓蘭段改造 重現天際線 獲金路獎

公路局中區養護工程分局苗栗工務段近年來替台3線苗栗縣大湖、卓蘭沿線7.5公里路段，融入里山精神規畫改造，61支桿線下地淨空天際線，「里山公路」連結生產、生活、生態，今年獲得交通部「金路獎」肯定，大湖鄉長黃惠琴等用路人都有感台3線變清爽美麗了。

苗栗工務段長黃陳全說，工務段近年來融入里山精神，環境經營、綠色循環及生態守護三大策略，沿路61支桿線地下化、移除電線桿與雜亂纜線、拆除大型意象設施與廢棄候車亭等，不僅恢復路樹生長空間，也淨空天際線，讓行車視野更加通透開闊，同時降低衝撞風險。

路段綠美化也在沿線種植九重葛、銀紋沿階草等植栽，及增加綠地軟鋪、透水混凝土鋪面，設置多孔隙塊石溝等「低衝擊開發」設施，提升隙地保水面積1550平方公尺，大幅減少碳排量。

不僅如此，黃陳全說，台3線141公里至144公里還設置全台第1座AI智能預警系統、3條穿越台3線排水箱涵生物廊道，及生物圍網等，防範野生動物路殺。

透過里山視角，台3線141.3公里至142公里看見景觀減量與生物棲息環境營造，及農村地景；142.5公里處視域清透，結合水域景觀與石虎關注動物熱區，可遠眺鯉魚潭水庫；145公里強化韌性保水與遠眺卓蘭鎮壯闊大安溪河谷平原，兼顧景觀與生態。