星期評論／濫倒廢棄物頻傳 公共工程監管失靈

從新竹棒球場到華德福校園被揭露掩埋營建廢棄物，已非單一工地弊病，更凸顯出公共工程監管體系的失靈。此問題非竹市獨有，距離華德福校園僅數公里的寶山鄉，也淪為非法傾倒熱區，檢調查出「ㄅㄆㄇ猴園」舊址堆出10樓高的廢棄物「垃圾山」，制度漏洞百出。

據統計，全國近10年營建剩餘土石方增加幅度達75%，地方處理量能早已吃緊。新竹縣市都因建設蓬勃、竹科發展大興土木，建築餘土的產出量有逐年升高的趨勢，實際上卻欠缺有效管理。

繼新竹棒球場工程挖出大量廢棄物後，竹市府近來追蹤調查又揪出華德福校園一案，疑為同個承攬廠商挖埋營建廢棄物。令人震驚的是，揭弊竟靠吹哨者才能揭露問題，等同市府在工程期間的監工、稽核機制完全失靈，無法即時除錯，廠商自然有恃無恐，不斷透過公共工程掩護非法勾當。

公共工程的預警與通報機制若未發揮效用，這類偷天換日濫倒廢棄物不會只是個案，市府震怒抓大秘寶，不應僅只提出刑事告發，更必須嚴肅檢討契約管理、驗收稽查及土方流向追蹤。

距離不遠的寶山鄉非法棄土更是屢禁不止，從雙北、桃園偷運來的新建廢棄物，橫跨19筆土地，非法傾倒長達1年、不法獲利破千萬元。尤其運棄車輛頻繁進出、道路損毀危及交通，居民飽受其苦，檢警更發現，有屢查屢犯、換手重開的狀況，清除廢棄物還得先由全民埋單，侵害大眾利益。

長遠而言需要建立制度性的防堵，新竹需要的不只是對個別廠商追責，應加強在重大公共工程的監管機制，監工與監造一旦失職，應負連帶責任，提高把關力道。

其次，強化土方流向透明機制，建立從開挖、運輸到傾倒的全流程數據資料庫，並結合GPS追蹤與即時稽查。最後應整合工務、環保、地政等跨局處資訊與查緝資源，提升執法效能。

否則，「垃圾與廢土埋地底，責任與真相浮在空中」的荒謬劇碼，將不斷重演。