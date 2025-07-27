桃巿府鼓勵店家更新特色招牌 示範計畫區全額補助

桃園市都發局今天表示，為改造舊市區街景招牌缺乏特色，優先選定桃園區中正路、博愛路一定範圍內店家，鼓勵招牌更換並給予全額補助，公告日起2年內申請店家最高補助15萬元。

桃園市政府都市發展局發布新聞稿表示，推動舊城美學導入，15日已公告「桃園市舊市區人本示範街區招牌廣告補助計畫」，並擇定桃園區中正路（中山路到成功路段）為優先示範區，搭配景福宮人本環境計畫、店家立面拉皮階段成果，鼓勵店家將舊式大且單一招牌汰換成精巧特色招牌，縮小街區招牌廣告讓整體視覺更寬廣。

都發局說明，示範區內店面招牌補助每門牌號可製作2面招牌，一面為浮（貼）掛於店家建物牆面的招牌，另一面則為側懸式招牌，不同樓層店家可分開申請，估計近百戶店家可受惠。

都發局表示，為了讓店家更了解補助及招牌廣告物尺寸設計，特別安排輔導團隊供店家諮詢，也會協助設計招牌，申請補助並取得廣告許可，市府委託的輔導團會逐一拜會店家。

都發局說明，補助經費包含招牌設計及製作費用，公告日起2年內（至民國116年7月14日止）提出申請店家，市府全額補助，至多可申請新台幣15萬元，第3年起補助經費逐年遞減，第3年補助75%、第4年僅補助一半，公告後的第5年不再補助。

都發局長江南志指出，桃園舊市區市容景觀長期遭詬病，市府從去年起對桃園站前人文生活環境投入改善工程，盼民間也加入改造舊市區生活環境空間，這次再加碼特色店招輔導計畫，希望店家可思考打造特色櫥窗。

江南志表示，市府先以補助鼓勵舊市區招牌符合法規，同時滾動檢討違規招牌管制手段，未來也會安排拆除長期影響市容的廣告招牌。