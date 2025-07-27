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竹市加強營建剩餘土石方管理 修正自治條例8月1日上路

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
為有效管理建築過程中產生的餘土，新竹市政府將自今年8月1日起施行修正後的「新竹市營建剩餘土石方處理自治條例」。圖／本報資料畫面
為有效管理建築過程中產生的餘土，新竹市政府將自今年8月1日起施行修正後的「新竹市營建剩餘土石方處理自治條例」。圖／本報資料畫面

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為有效管理建築過程中產生的餘土，新竹市政府將自今年8月1日起施行修正後的「新竹市營建剩餘土石方處理自治條例」，透過加強監管機制、落實以價制量原則，並導入科技監控與稅制手段，期盼達成土方管理與環境保護兼顧的雙重永續目標。

市府都發處表示，新竹市因建設蓬勃，建築餘土近3年的產出量有逐年升高的狀況，且外建築地餘土亦大量湧入，根據內政部統計2022至2024年間，竹市收容餘土約437萬立方公尺，其中收容外縣市餘土是竹市產出的1.5倍。大量清運車輛的運棄，容易導致道路劣化、交通安全威脅及市容環境破壞，如另有違規堆置案件，更將造成環境壓力與公共設施維。

為進一步強化營建剩餘土石方處理與管理，於近日經內政部國土管理署核定，正式通過「新竹市營建剩餘土石方處理自治條例修正案」，修法內容涵蓋科技執法、流向管控、及徵稅等多項創新措施，目的是建立更完整且有效的管理機制，進一步保護環境，提升營建廢料處理的規範性與透明度。

都發處說明，此次修法內容聚焦於強化管理制度與提升執法效能，涵蓋多項關鍵措施。「新增流向管制規定」，新修訂條例明確規範，經收容處理場所後端出場的剩餘土石方及加工再利用的產品，皆需納入流向管理機制，以確保土石方從來源到最終處置的全程可追蹤，有效防止不當處理與非法棄置的行為。

為提升違規查處效率，條例亦新增電子聯單與GPS定位管控，透過科技手段即時掌握土石方運輸動態，強化監督效能並提升執法精準度。

都發處指出，市府同時也擴大處理場所規範，增訂目的事業主管機關核准的場所可兼收營建剩餘土石方的規定，期望透過資源整合提升再利用效率，減少環境負擔。

此外，執法條例進一步釐清政府機關間的職責分工，並建立跨局處協調機制，從源頭控管、運輸過程到末端處理皆納入監督範疇，建構完整且具效能的執法體系。為強化業者自律意識，也同步增訂「徵收特別稅規定」，針對竹市及外縣市進入的營建剩餘土石方進行課徵，透過「以價制量」機制促使業者落實合法合規的處理流程。

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