找回天際線 61支桿線下地 台3線大湖、卓蘭段獲景觀類「金路獎」

台3線苗栗縣大湖、卓蘭7.5公里路段，近年來融入里山精神規畫改造，61支桿線下地淨空天際線，「里山公路」連結生產、生活、生態，今年獲得交通部「金路獎」肯定。

金路獎有交通界奧斯卡獎之稱，最近公布今年得獎名單，公路局中區養護工程分局苗栗工務段以台3線138公里大湖鄉、145公里500公尺卓蘭鎮路段，脫穎而出獲得優良景觀類金路獎，大湖鄉長黃惠琴等用路人都有感台3線變清爽美麗了。

苗栗工務段長黃陳全指出，工務段近年來融入里山精神，環境經營、綠色循環，及生態守護三大策略，沿路61支桿線地下化，移除電線桿與雜亂纜線，不僅恢復路樹生長空間，也淨空天際線，消除行車壓迫感，同時降低了衝撞風險。

此外，周邊雜亂的管線減量與收納整理，協調並拆除大型意象設施、占用物、廢棄候車亭、違章建築及違規廣告，提升路側綠地景觀與休憩品質；清除雜木將水泥護欄更新鋼板護欄，行車視野更加通透開闊，活化花台種植九重葛、銀紋沿階草等植栽，美化沿線的垂直牆面。

增加綠地軟鋪、透水混凝土鋪面，設置多孔隙塊石溝等「低衝擊開發」（LID）設施，提升隙地保水面積1550平方公尺，就地取材卵礫石、修剪枝幹，及風倒木等在地資材，再利用於護坡、矮牆、導排水設施，或生物棲息空間，減少資源外運，相當7公頃森林的減碳量。

黃陳全說，141公里至144公里還設置全台第一座AI智能預警系統，3條穿越台3線排水箱涵生物廊道，及生物圍網等，防範野生動物路殺，推廣種植毛胡枝子、華八仙、香楠、光蠟樹等原生植物，復育台灣百合花，守護永續生態。