其人其事／偏鄉助弱勢就業 賴怡君獲獎

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署竹北就業中心就業服務員賴怡君，12年來挺進偏鄉用心陪伴弱勢就業，昨天成為勞動部唯一獲衛福部社會安全網績優表揚就服員。賴怡君表示，這份肯定是對團隊最大的鼓勵，謝謝努力的夥伴，在服務的路上彼此成就。

因搬遷至新竹，賴怡君從人事行政轉職投入就業服務領域，秉持「幫助一位失業者就是幫助一個家庭」的信念，12年來深入寶山、峨眉等偏鄉，協助超過3千名弱勢者重返職場。

賴怡君曾幫助一位曾任製造業主管的中高齡男性，因重病離職，雖病情稍穩，仍渴望重返職場，卻因體力大不如前，加上身障難以順利就業，她協助申請工作津貼、媒合短期行政職，再轉任正式總務工作至今穩定就業，對方感動表示「原以為這輩子再也不能工作，沒想到真的回來了！」

有感於一份穩定工作，對家庭而言是生活的希望，賴怡君也曾協助一家全聽障家庭重返職場，該家庭父親因職場不友善離職，她親訪工廠成功媒合組裝工作穩定就業，18歲兒子也獲安排至手搖飲後台，媽媽則因需照顧發展遲緩的幼兒，她協助安排彈性兼職洗碗工作，陪伴一家人走過難關。

桃竹苗分署長賴家仁說，賴怡君長期投入高關懷就業輔導工作，不僅專業水準卓越，且充滿熱忱。此次獲獎不僅是對她個人努力的充分肯定，也彰顯勞動部在社會安全網中所扮演的關鍵角色。