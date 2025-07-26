罷免即時開票／深綠沿海山區變天？涂權吉罷免不同意票領先逾7千票

第一波罷免投票已於下午4點結束，桃園市第二選區立委涂權吉2階段罷免案收件超過4.1萬件，下午於楊梅明日之星幼兒園對面場地開票，本命區楊梅目前各里不同意票數幾乎都超過200、300票，而沿海3區僅有零星幾里同意大於不同意，目前現場人潮愈來愈多，民眾聽到不同意票教高紛紛鼓掌，並說「阿吉辛苦了」。

今天氣晴朗，第二選區選舉人數31萬6423人，整體投票率為51.49%，涂權吉下午約4點半抵達開票會場，表情嚴肅緊盯各區報票，也有愈來愈多民眾湧入，只要不同意票較高的里報票報出來，現場紛紛鼓掌，也有民眾看到目前的戰況，感動到快哭。