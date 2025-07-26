桃園復興投開票所傳意外！女監察員被狗撞倒送醫 急換選務代理人
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罷免投票今天登場，桃園市復興區長興里一投開票所，一名61歲女性主任監察員今天上午在投開票所前方，張貼選舉告示時，她的狗與附近一隻狗衝突過程，不慎將她撞倒左手、肩部受傷送醫，選務中心及時換人代理，大溪警方今天下午表示，該女性監察員送醫治療無大礙，未影響投開票所選務作業。
罷免投票今天投票至下午4時，今天上午復興區長興里一處投開票所發生女主任監察員跌倒事件，復興區市議員蘇偉恩表示，該主任監察員在投開票所旁，張貼「禁止30公尺內喧嚷或干擾勸誘他人投票」告示，兩隻狗衝突中，將該女主任監察員撞倒受傷送醫，因是他的親戚因此關切致意。
復興區長蘇佐璽表示，該女性主任監察員因為張貼選舉告示，被自己的狗拉到跌倒，送醫幸無大礙，亦未影響罷免投開票選務作業進行。
大溪警方表示，經查該女性主任監察員在張貼選舉告示時，因為自己的狗與附近另一隻狗衝突，不慎撞倒該女性主任監察員左手、肩部輕傷，送醫治療無大礙。
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