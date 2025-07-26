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里長站投票所外打招呼…掀監看疑慮 蘆竹警這樣回應

桃園電子報／ 桃園電子報
蘆竹區某里長今(26)日在投開票所30公尺管制區外與里民打招呼，引發民眾質疑可能涉及監看選民投票。示意圖／歐新社
蘆竹區某里長今(26)日在投開票所30公尺管制區外與里民打招呼，引發民眾質疑可能涉及監看選民投票。示意圖／歐新社

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蘆竹區某里長今(26)日在投開票所30公尺管制區外與里民打招呼，引發民眾質疑可能涉及監看選民投票。蘆竹警分局獲報後立即派員前往查處，並啟動相關程序。

蘆竹分局表示，員警到場時並未發現干擾或妨害選舉的具體行為，為求謹慎，已將相關事證報請桃園地檢署核辦，並會同選監委員到場了解情況。警方澄清，網傳「未積極處理」為誤解，實際上全程依規辦理。

經查，該里長於警方與選監人員到場前已離開，投開票所主任管理員亦表示未聽聞現場有喧嘩聲。選監委員認定該行為未違反選罷法相關規定。蘆竹分局強調，選舉期間將持續秉持行政中立原則，依法處理所有疑義，全力維護選舉秩序與公正性。

本文章來自《桃園電子報》。原文：里長投票所外互動引監看疑慮 蘆竹警這樣回應

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投票 選罷法 桃園地檢署

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