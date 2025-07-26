新竹光武國中投票所設2樓 長輩難爬樓梯挨批不友善

今天是罷免投票日，新竹市出大太陽，投票秩序良好，僅有1件手機鈴響違規。不過有網友在臉書抱怨，今天在光武國中投票明明1樓都還有空教室，竟然將第83號投開票所設在2樓，且一開始還沒提供電梯磁扣，讓行動不便長輩無法投票。新竹市選委會表示已妥適處理。

有網友在臉書社團「新竹大小事」發文，今天在光武國中投票，是12年來第一次設在2樓。除現場沒有任何電梯指示，電梯本身也無法啟動（需感應磁卡），對行動不便的長輩來說，實在非常不便，且奇怪的是，1樓教室很空，讓選民覺得很納悶，希望相關單位重視投票所的無障礙設施，保障每位公民的投票權。

新竹市議員劉彥伶獲陳情也到現場了解，發現1樓仍有許多空教室，不理解選委會為何只將第83號投開票所設在2樓，且投開票所設在2樓，昨天布置現場時就應做好電梯磁扣的交接，否則對長輩或行動不便者將造成不便，質疑選委會恐有妨礙及阻礙投票之嫌。

此外，她也接到新科國中的投開票所動線標示不明確，因新科國中正在施作通學步道工程，正門有工程圍籬，需從側門進入投票，雖已緊急加貼5張公告在圍籬，但指示標示仍不明顯，還是很多民眾不知如何投票，恐有影響投票情形，也籲選委會能盡速處理。