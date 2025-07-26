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新竹光武國中投票所設2樓 長輩難爬樓梯挨批不友善
今天是罷免投票日，新竹市出大太陽，投票秩序良好，僅有1件手機鈴響違規。不過有網友在臉書抱怨，今天在光武國中投票明明1樓都還有空教室，竟然將第83號投開票所設在2樓，且一開始還沒提供電梯磁扣，讓行動不便長輩無法投票。新竹市選委會表示已妥適處理。
有網友在臉書社團「新竹大小事」發文，今天在光武國中投票，是12年來第一次設在2樓。除現場沒有任何電梯指示，電梯本身也無法啟動（需感應磁卡），對行動不便的長輩來說，實在非常不便，且奇怪的是，1樓教室很空，讓選民覺得很納悶，希望相關單位重視投票所的無障礙設施，保障每位公民的投票權。
新竹市議員劉彥伶獲陳情也到現場了解，發現1樓仍有許多空教室，不理解選委會為何只將第83號投開票所設在2樓，且投開票所設在2樓，昨天布置現場時就應做好電梯磁扣的交接，否則對長輩或行動不便者將造成不便，質疑選委會恐有妨礙及阻礙投票之嫌。
此外，她也接到新科國中的投開票所動線標示不明確，因新科國中正在施作通學步道工程，正門有工程圍籬，需從側門進入投票，雖已緊急加貼5張公告在圍籬，但指示標示仍不明顯，還是很多民眾不知如何投票，恐有影響投票情形，也籲選委會能盡速處理。
新竹市選委會回應，此次罷免宣告成立後，原機關學校硬體設施已在整修進行或臨時招募公教人員至不熟悉之各投開票所服務，雖盡可能不影響借用場所且完成人員基本勤前訓練，但仍難完全避免投開票期間發生上述動線或人員交接磁扣不順暢情形，但在收到各方反應後，聯繫區選務作業中心均已妥適處理。
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