女兒控！鍾東錦今天公開場合掉淚了 原來是為這一樁

苗栗縣長鍾東錦今天參加父親節活動，遠在美國求學的女兒鍾可可現身大螢幕，祝父親節快樂！鍾感動得在公開場合掉淚，表示「實在是太久沒有看到女兒的緣故」，父女之情溢於言表。

苗栗縣政府表揚全縣模範父親及好人好事代表，今天上午在苗栗市千壐飯店登場，主辦單位無預警安排一段鍾可可應節，祝鍾東錦父親節快樂，鍾與旁邊的太太陳美琦都十分有感，鍾更是頻頻拭淚。

鍾東錦隨後在臉書發道歉文，他今天參加父親節活動的時候失態了，實在是太久沒有看到女兒的緣故，還請鄉親多多包涵，在這麼開心的場合真是不好意思（鞠躬），並標註孩子總要長大，當父親的要勇敢放手，去尋找屬於自己的幸福與自由。