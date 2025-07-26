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罷免投票 中壢女不願排隊憤撕選票、還有手機不慎響鈴遭備查
首波罷免投票今登場，桃園市中壢區今上午2處投開票所發生撕毀選票、投票途中手機鈴響，經現場主任管理員認定，2人簽下桃園市選舉委員會違反罷免通知書離去，依據選罷法規定罰行政罰5000至5萬元罰鍰。
今天氣轉晴，許多民眾一早紛紛出門投票，中壢區內壢國小投開票所，今上午10時30分許，1名夏姓婦人不願排隊，憤而當場將罷免票撕毀，遭現場選務人員發現後，依規定通知選舉監察委員到場認定，後續簽下桃園市選舉委員會違反罷免通知書後離去。
而上午9時40分許於中壢區林森國小1名劉姓民眾持手機進入投票所，怎料投票過程中突手機鈴響，經選務人員制止後，依規定通知選舉監察委員到場認定，並通報選監小組，經備查勸導後離去。
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