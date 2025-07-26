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台72線造橋匝道至頭屋一匝道路段28日起封閉施工14天 東行車須改道

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
公路局為改善台72線東西向快速道路6公里至12公里東向路段的路面品質，7月28日上午9點起至8月10日下午5點（全時段），將封閉台72線6公里（造橋匝道）至11公里（頭屋一匝道）東行車道施工14天，原行駛這處路段的車輛請配合改道。記者胡蓬生／攝影
公路局為改善台72線東西向快速道路6公里至12公里東向路段的路面品質，7月28日上午9點起至8月10日下午5點（全時段），將封閉台72線6公里（造橋匝道）至11公里（頭屋一匝道）東行車道施工14天，原行駛這處路段的車輛請配合改道。記者胡蓬生／攝影

公路局苗栗工務段為改善台72線東西向快速道路6公里至12公里東向路段的路面品質，7月28日上午9點起至8月10日下午5點（全時段），將封閉台72線6公里（造橋匝道）至11公里（頭屋一匝道）東行車道施工14天，原本行駛這處路段的車輛請配合改道。

苗栗工務段表示，施工期間請車輛提前在台72線6公里 造橋匝道匯出，右轉行駛台13甲線北勢大橋，過橋後再左轉台6線經國路往東，在12公里200公尺處左轉苗27-1玉清大橋至台72線12公里頭屋二匝道匯入，繼續往東行駛。

工務段表示，施工封閉期間請用路人遵照現場施工標誌及人員指揮行駛，如遇雨不施工，相關施工動態訊息可收聽FM94.5警廣台中分台路況廣播，或查詢公路局網頁訊息公告（https://www.thb.gov.tw/）及智慧化省道即時資訊服務網；施工期間造成不便，敬請見諒。

公路局為改善台72線東西向快速道路6公里至12公里東向路段的路面品質，7月28日上午9點起至8月10日下午5點（全時段），將封閉台72線6公里（造橋匝道）至11公里（頭屋一匝道）東行車道施工14天，原行駛這處路段的車輛請配合改道，並從玉清大橋頭屋二匝道匯回台72線行駛。記者胡蓬生／攝影
公路局為改善台72線東西向快速道路6公里至12公里東向路段的路面品質，7月28日上午9點起至8月10日下午5點（全時段），將封閉台72線6公里（造橋匝道）至11公里（頭屋一匝道）東行車道施工14天，原行駛這處路段的車輛請配合改道，並從玉清大橋頭屋二匝道匯回台72線行駛。記者胡蓬生／攝影
公路局為改善台72線東西向快速道路6公里至12公里東向路段的路面品質，7月28日上午9點起至8月10日下午5點（全時段），將封閉台72線6公里（造橋匝道）至11公里（頭屋一匝道）東行車道施工14天，原行駛這處路段的車輛請配合改道。圖／公路局提供
公路局為改善台72線東西向快速道路6公里至12公里東向路段的路面品質，7月28日上午9點起至8月10日下午5點（全時段），將封閉台72線6公里（造橋匝道）至11公里（頭屋一匝道）東行車道施工14天，原行駛這處路段的車輛請配合改道。圖／公路局提供
公路局為改善台72線東西向快速道路6公里至12公里東向路段的路面品質，7月28日上午9點起至8月10日下午5點（全時段），將封閉台72線6公里（造橋匝道）至11公里（頭屋一匝道）東行車道施工14天，原行駛這處路段的車輛請配合改道。圖／公路局提供
公路局為改善台72線東西向快速道路6公里至12公里東向路段的路面品質，7月28日上午9點起至8月10日下午5點（全時段），將封閉台72線6公里（造橋匝道）至11公里（頭屋一匝道）東行車道施工14天，原行駛這處路段的車輛請配合改道。圖／公路局提供

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