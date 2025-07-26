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汙水加壓站擬設文化公園 中壢里民盼換址

聯合報／ 記者翁唯真／桃園報導

桃園市中壢區文化里地勢較低，汙水難藉流體力學往外排出，水務局原計畫在文化公園設加壓站，但地方強烈反彈，民代也要求審慎評估，因此將從長計議，預估最快2028年才會動工。

水務局指出，汙水下水道排水網路是藉由重力流動輸送，文化里南高北低，文化公園為該區最低點，汙水匯集於此就再難排出，必須加壓才有辦法輸送至台1線的汙水主幹道。加壓站需要面積約150平方公尺的基地，文化公園旁的文化路路幅寬，距離台1線較短，是最適合的地點，所以初步規畫在此處設加壓站。

消息傳出，地方強烈反彈。文化里長張文釧指公園是附近居民散步運動空間，平時人潮眾多，附近還有社區大樓、活動中心和幼兒園，憂加壓站影響周邊環境，希望能遷到其他地方。

桃園市議員葉明月表示，公共建設固然重要，但不能忽視居民生活品質與孩童成長環境的安全，希望相關單位審慎評估，最好能變更位置，建議遷至工業區自強一路與長春路口附近。

水務局表示，原先規畫的加壓站是地下化設計，地面只會有1座控制盤，運轉過程無臭無味也無噪音，但民眾有所顧慮，會再研議最終選址，不過為搭配汙水路網啟用，最快2028年動工。

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