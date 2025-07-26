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聯外重要路段 竹市優化公道五路三段環境

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹報導
新竹市政府爭取國土署補助6263萬元，預計加上自籌款1375萬元，改善公道五路三段部分道路環境。圖／新竹市政府提供
新竹市政府爭取國土署補助6263萬元，預計加上自籌款1375萬元，改善公道五路三段部分道路環境。圖／新竹市政府提供

新竹市公道五路三段串連國道1號、台1線和台68線，平時車流量大，塞車已成常態，市府為此爭取國土署補助6263萬元，加上自籌款1375萬元，推動部分路段環境改善工程，除了完善車道配置，也改善排水與行人通行空間，預計明年第一季完工。

代理市長邱臣遠表示，公道五路三段不僅串聯多條重要聯外道路，也是東區與北區外環交通主幹道。此次工程聚焦3大面向，首先是強化行人安全，透過退縮行人穿越線、增設行人庇護島與無障礙人行道，打造友善徒步空間，其次是路口增設左轉專用車道，透過車道分流提升交通順暢，最後是纜線下地與號誌共桿，提升整體市容。

新竹市工務處表示，行穿線退縮的主要目的是提升行人安全。透過將行人穿越線往內退縮，讓行人在進入車道前，駕駛能更早發現行人，進而爭取反應時間，有助於提前減速或停車，降低轉彎車輛與行人發生衝突的風險。此類設計應用於車流量大的公道五路三段，更能有效保障居民與行人在穿越馬路時的安全。

工務處指出，目前整體工程進度約14.5%，永豐宮至中油路段的人行道地坪鋪設已接近完工，後續將進行中央分隔島更新作業，因施工需求，現場將有臨時標線，呼籲民眾配合現場指引或提前改道。

國道 人行道 邱臣遠

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