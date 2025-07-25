潮拍長者再度到苗栗 即起至9月27日中正堂前廳「亞洲有藝室」展出

台灣藝術共融協會啟動的「銀色星球計畫」今年再次踏上苗栗。苗栗縣文化觀光局表示，這項計畫由策展人眼球先生發起，結合藝術創作與社會參與，以創意拍攝作為記錄長者的方式，盼打開高齡世代的身體自信與視覺表達，即日起至9月27日在文觀局中正堂前廳「亞洲有藝室」展出，歡迎鄉親來欣賞苗栗長者潮拍的影像創作。

苗栗文觀局指出，縣長鍾東錦關注高齡議題，致力推動高齡者多元參與公共事務與藝術創作，今年再度邀台灣藝術共融協會及眼球先生團隊進行「銀色星球計畫」第二波活動，邀12位65歲以上長者參與，以創意影像展現長者的生命力與自信，為苗栗打造高齡友善城市，同時注入藝術新能量。

文觀局展演藝術科表示，今年參與潮拍的長者，半數以上在去年曾參與這項計畫，因親友的正面回饋及自身的心境轉化而主動回歸。眼球團隊表示「我們不是在拍照，是在陪每位長者重新生成自己」，除台灣場次，今年展出計畫也拓展至日本熊本縣人吉市，展出當地5名長者的影像作品，其中向岩女士年逾百歲，在細雨飄落的戶外穩定完成拍攝，展現藝術無年齡限制的共融精神。

眼球先生長年致力於藝術與社會議題的交會，創作涵蓋劇場、繪畫、攝影等領域，曾受邀在日本 Design Festa、德國法蘭克福、捷克布拉格等地展出，他也曾前往尼泊爾、印度參與孩童防盲教育與繪本創作，並策畫多場針對疾病與高齡族群的藝術工作坊，期盼藝術成為陪伴與發聲的媒介。

文觀局表示，今年多位長者在拍攝結束後主動表示明年還要參加，這不僅是鼓勵，更是對未來生活的自信宣言，文觀局期盼透過舉辦這類活動，打造一個讓長者能發聲、能自信、能參與的舞台，推動苗栗邁向更具包容性與創意的高齡友善社會。相關訊息可上FB「貓裏藝文」粉絲專頁或苗栗縣文化觀光局網站http://www.mlc.gov.tw/查詢。