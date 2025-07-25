造橋自然運動公園遭濫倒大量廢棄物 查扣機具發還惹民怨

苗栗縣造橋鄉中港溪畔的自然運動公園日前遭非法傾倒大量廢棄物，現場甚至出動怪手挖大坑掩埋，行徑相當囂張，全案檢警偵辦後將查扣機具發還，消息傳出引發地方不滿，認為「司法正義豈容兒戲！」並擔憂行為人擺爛，最終難以清除遭濫倒的廢棄物。

造橋鄉自然運動公園上周末連兩天遭不肖環保集團非法傾倒大量廢棄物，警方據報當場逮獲4名現行犯，查扣1部挖土機及2輛砂石車並移送檢方偵辦，由於該集團另涉竹南地區多起濫倒案件，檢方複訊後以陳姓砂石車駕駛、張姓挖土機駕駛涉嫌重大，向苗栗地方法院聲押獲准。

造橋鄉長徐連斌表示，今天追蹤偵辦進度才獲悉當時查扣的挖土機及砂石車，檢警竟以無處放置保管為由，已先行發還代保管，令人無法接受。因此透過鄉公所官方臉書發文「檢方消極查扣令人憤慨！司法正義豈容兒戲？」表達強烈不滿。

文中指出，近日造橋自然運動公園竟遭不肖業者惡意傾倒大量廢棄物，怪手與砂石車大搖大擺闖入公園，肆無忌憚施工作案，現場滿目瘡痍，垃圾堆積如山，令人心痛！

證據確鑿、民憤沸騰，然而檢察機關竟僅形式上「查扣」機具，卻要求違規業者「自行代為保管」，此舉根本形同放虎歸山，毫無實質約束力，令人震驚與失望。

造橋鄉親無法接受這樣敷衍塞責的處置方式，嚴正提出以下訴求：一、嚴禁涉案人繼續掌控作案機具。違法使用的怪手與砂石車不僅是犯罪工具，更是未來求償與定罪的關鍵證物，檢方卻容許違規者代為保管，等同放任再犯、漠視法紀，「我們要求立即將機具移置至公權力單位保管」。

二、公開案件偵辦進度，還給鄉親交代。三、徹底查辦、絕不姑息，請追查幕後主使者，嚴懲不法鏈條，勿讓「大事化小」成為常態。

對於犯案工具發還嫌疑人代保管的理由，檢方暫未回應。另縣府環保局則表示，犯案工具查扣與否尊重檢警處分權責；至於現場濫倒的廢棄物，則視檢警偵辦進度，若無證據保留需要時，將依程序要求行為人清除，或依行政處分行為人先繳納一筆清除費用，由環保局強制執行代清除。